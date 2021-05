Brad Pitt a reçu la garde conjointe temporaire de ses six enfants

Brad Pitt rompt le silence sur Angelina Jolie 6:34

. – Brad Pitt s’est vu confier temporairement la garde conjointe des six enfants qu’il a avec Angelina Jolie, ont déclaré deux sources au courant de l’affaire à CNN.

La décision a été prise il y a quelques semaines et l’équipe juridique de Jolie a déjà fait appel de la décision du juge, ont indiqué des sources.

CNN a contacté des représentants de Brad Pitt et les avocats de Jolie ont refusé de commenter.

«La décision récente en matière de garde est provisoire. Il s’agit d’un processus juridique en cours, et nous sommes loin d’être une solution définitive à quoi que ce soit. Angelina pense qu’elle et les enfants se sont vus refuser un procès équitable et continueront de rechercher la meilleure solution pour les enfants et leur bien-être », a déclaré une source proche de Jolie à CNN.

Une audience est prévue le 9 juillet devant la cour d’appel de Californie.

Les révélations d’Angelina Jolie sur son divorce à 3:18

Le couple a annoncé sa séparation en 2016. Ils ne sont plus légalement mariés, mais les termes de leur divorce n’ont pas encore été finalisés.

L’année dernière, Angelina Jolie a parlé de sa séparation d’avec Pitt, déclarant à Vogue India: «Je me suis séparée pour le bien-être de ma famille. C’était la bonne décision. Je continue de me concentrer sur sa guérison.