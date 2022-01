Brad Pitt brise son silence sur les rumeurs de rencontre avec Alia Shawkat

Brad Pitt et la star de Search Party Alia Shawkat sont amis, mais quand une photo des deux ensemble est devenue virale, des rumeurs ont commencé selon lesquelles les deux sortaient ensemble. C’était une nouvelle pour Pitt, qui n’était même pas au courant des rumeurs jusqu’à ce que Shawkat lui demande, a déclaré la star d’Arrested Development au New Yorker. Shawkat a admis avoir été « secouée » par l’intérêt soudain que les paparazzi avaient pour elle lorsque les rumeurs se sont propagées.

Shawkat, 32 ans, n’arrive presque pas à croire qu’il y ait eu des rumeurs sur sa sortie avec Pitt, 58 ans. « Il est entré chaud et est parti aussi vite qu’il est entré », a déclaré Shawkat. « C’est arrivé pendant COVID, et j’étais seul avec ça. C’était tellement bizarre. Maintenant, c’est comme un rêve étrange, où je suis, genre, est-ce arrivé ? »

Pitt n’en avait « aucune conscience du tout », a déclaré Shawkat. « Ce qui est tellement drôle. Parce qu’il ne lit pas ça s—. J’étais, comme, ‘Tu sais que tout le monde pense que nous sortons ensemble ? Et il y a tout ça, et je suis suivi.’ Et il disait : « Je suis désolé. Ça arrive. Si tu traînes avec moi, ça arrive. » Il n’en avait aucune conscience. »

Être sous les projecteurs n’était pas amusant pour Shawkat. Bien qu’elle ait commencé dans l’entreprise en tant qu’enfant actrice, elle n’a jamais été une personne à suivre par les paparazzi. C’était une nouvelle expérience pour elle, et elle n’était pas fan. Elle était un peu frustrée que les rumeurs d’amour la liant à un homme blanc plus âgé lui aient attiré plus d’attention que sa brillante carrière de 20 ans.

« C’est ce qui me touche. Et c’est ironique, grossier et stupide », a déclaré Shawkat. « Mais oui, encore une fois, c’était super bref. Et j’allais bien. J’ai été secoué par ça, parce que j’ai un studio à Highland Park où je vais tous les jours. Et j’étais, genre, Il y a ces photos de moi portant beaucoup trop de merde pour entrer à l’intérieur. Il y a toutes ces photos embarrassantes, ils m’avaient suivi là-bas.

La frustration de Shawkat face à la situation n’avait rien à voir avec Pitt lui-même. « C’est un super mec », a-t-elle dit à propos du double oscarisé. Shawkat et Pitt n’ont pas encore fait de film ensemble, mais ils sont amis depuis plusieurs années. Le cinéaste Spike Jonze les a présentés, a-t-elle déclaré à Vulture l’année dernière. « Nous ne sortons pas ensemble », avait-elle souligné à l’époque. « Nous sommes juste amis. »