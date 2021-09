Brad Pitt conteste la décision dans la bataille pour la garde d’Angelina Jolie

in

Le va-et-vient se poursuit dans Angelina Jolie et Brad Pittl’affaire de garde à vue chauffée.

Pitt a remporté une victoire en mai lorsqu’il a provisoirement obtenu la garde partagée de leurs cinq enfants mineurs. Cependant, l’ordre est venu du juge John Ouderkirk, qui a célébré le mariage du couple il y a sept ans.

Cela a conduit Jolie à essayer d’écarter la décision du juge. En juillet, une cour d’appel de Californie a approuvé sa demande de récusation du juge. Selon son équipe juridique, Ouderkirk n’a pas “divulgué de multiples relations professionnelles, commerciales et financières, en cours au cours de l’affaire, avec l’avocat de Pitt et leurs cabinets d’avocats”.

En tant que telle, Jolie a conservé la garde à temps plein de leurs enfants, tandis que Pitt a conservé les droits de visite.

Ainsi, l’acteur de Moneyball répond maintenant devant le tribunal, déposant une requête auprès de la Cour suprême de Californie pour réexaminer l’affaire, ce qu’E! Nouvelles obtenues le sept. 1.

“La Cour d’appel a effectivement bouleversé le système de jugement temporaire autorisé par la Constitution en Californie et a généré une confusion, une incertitude et une instabilité généralisées pour les juges, les plaideurs et le système judiciaire californien dans son ensemble”, lit-on.