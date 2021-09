Brad Pitt et Angelina Jolie se disputent un domaine français de 164 millions de dollars

Le divorce d’Angelina Jolie et Brad Pitt a été finalisé en 2019, mais l’ancien couple est toujours en désaccord sur un somptueux domaine dont ils sont copropriétaires en France, selon un dossier judiciaire obtenu par Fox News.

La plainte, qui a été déposée mardi au Luxembourg, accuse la star de “Maléfique”, 46 ans, d’avoir tenté de se débarrasser de sa part de 50% dans le Château Miraval de 1 000 acres et 164 millions de dollars à Correns, en France, sans prétendument permettre à Pitt, 57 ans, de première option pour la racheter.

La propriété tentaculaire appartient à des sociétés à responsabilité limitée distinctes que les deux parties contrôlent, selon les documents du tribunal, qui indiquent que Miraval appartient à Quimicum – une société Pitt détenait à l’origine une participation de 60% par l’intermédiaire de sa société Mondo Bongo. Pendant ce temps, alors que Jolie détenait 40% via sa société Nouvel.

« Il est à noter que, depuis quatre ans, Nouvel [Jolie’s company] n’a pas agi dans le meilleur intérêt de Quimicum en retardant systématiquement l’approbation des comptes annuels et le renouvellement du gérant », indique le procès.

ANGELINA JOLIE DIT QU’ELLE N’A PAS PRIS LA DÉCISION DE DIVORCER BRAD PITT « À LA LÉGÈRE » : « IL Y A BEAUCOUP QUE JE NE PEUX PAS DIRE »

Une vue aérienne prise le 31 mai 2008 à Le Val, dans le sud-est de la France, montre le Château Miraval, un domaine viticole appartenant à des sociétés dirigées par les ex Brad Pitt et Angelina Jolie. (Michel Gangne/. via .)

“Nous comprenons que derrière cette obstruction systématique, le véritable objectif de Nouvel et de son actionnaire [Jolie] est de céder sa participation dans Chateau Miraval SA d’une manière qui contournerait le droit de préemption de Mondo Bongo (tel que prévu dans les statuts de Quimicum), réalisant ainsi une plus-value réalisée grâce à l’investissement de Mondo Bongo et à laquelle Nouvel n’a pas contribué.”

Pitt et Jolie se sont mariés à la demeure chic en 2014 lors d’une cérémonie super secrète à laquelle seuls leurs six enfants ont assisté. Les documents révèlent que trois ans avant d’entamer leur longue procédure de divorce, Pitt a transféré 10 % de sa part à Jolie, faisant d’eux deux copropriétaires à 50/50 du monument à neuf chiffres.

LA COUR DISQUALIFIE LE JUGE DANS ANGELINA JOLIE, L’AFFAIRE DE DIVORCE DE BRAD PITT

Des sources ont indiqué mardi à Fox News que la prétendue transaction de Jolie avec la propriété était la tentative de l’actrice de déplacer les poteaux de but et d’éviter ses obligations envers Pitt, car les parties auraient accepté de donner à l’autre la possibilité d’acheter le domaine si l’une d’elles décidait ils voulaient sortir de l’arrangement.

Pendant ce temps, le camp de Jolie pointe du doigt Pitt pour avoir prétendument utilisé sa célébrité dans le but de gagner de la sympathie dans la bataille en cours pour la garde des ex.

Brad Pitt a déposé une plainte auprès du tribunal alléguant qu’Angelina Jolie tentait de vendre sa participation dans leur domaine de Chateau Miraval sans lui donner la première option pour l’acheter. (Michel Gangne/. via .)

“Ce genre de jeu, un effort de dernière minute d’un plaideur célèbre cherchant un traitement spécial, n’est pas la raison d’être des ressources d’examen limitées de cette Cour”, ont déclaré mardi les avocats de Jolie à Page Six.

“Il n’y a rien à voir ou à examiner ici. Il n’y a aucun problème à respecter les normes rigoureuses de cette Cour pour, ou digne d’être examiné”, a ajouté son avocat.

BRAD PITT DOSSIER D’EXAMEN DANS LA BATAILLE POUR LA GARDE AVEC ANGELINA JOLIE SUITE À LA DISQUALIFICATION DU JUGE PRIVÉ

Jolie a demandé le divorce en août 2016, invoquant des “différences irréconciliables” et demandant la garde principale de cinq de leurs six enfants : Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 13 ans. Le fils de l’ancien couple, Maddox, a maintenant 20 ans. .

Plus tôt ce mois-ci, Pitt a déposé une demande de réexamen dans leur bataille pour la garde après que Jolie a remporté une victoire avec la disqualification d’un juge privé qui supervisait leur affaire.

Angelina Jolie et Brad Pitt ont été mariés pendant deux ans avant que l’actrice ne demande le divorce. (.)

Dans une déclaration à Fox News à l’époque, l’avocat de Pitt, Theodore J. Boutrous Jr., a déclaré : disqualifié après avoir rendu une décision de détention détaillée et factuelle, à la suite d’une longue procédure judiciaire avec plusieurs témoins et experts.

“La décision du tribunal inférieur récompensera les parties qui perdent des affaires de garde d’enfants et tolérera leur esprit de jeu, en leur permettant d’attendre et de voir la direction probable de l’affaire avant de demander la récusation du juge. Le défi de disqualification « en attente » causera un préjudice irréparable aux enfants et aux familles impliqués dans cette affaire, ainsi qu’à d’autres familles dans d’autres affaires, en prolongeant inutilement la résolution de ces différends dans un système judiciaire déjà surchargé. Cette stratégie privera les parents d’un temps irremplaçable avec leurs enfants, car les juges sont disqualifiés pour des raisons mineures au milieu de leurs affaires.

BRAD PITT REMPORTE LA GARDE CONJOINTE DES ENFANTS DANS L’AFFAIRE DE DIVORCE ANGELINA JOLIE

“La décision du tribunal inférieur est mauvaise pour les enfants et mauvaise pour le système judiciaire surchargé de Californie”, a conclu Boutrous Jr. de Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

Les avocats de Jolie n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News, mais dans une déclaration à l’époque, l’avocat de l’actrice, Robert A. Olson, a déclaré à Entertainment Tonight : “La Cour d’appel a unanimement refusé de tolérer les violations éthiques de la vie privée juge qui avait entendu des affaires de garde et a correctement annulé les ordonnances de ce juge.

“La requête de l’avocat de M. Pitt à la Cour suprême de Californie montre à quel point ils s’accrochent à ce juge privé qui a fait preuve de partialité et a refusé les preuves requises par la loi. relations financières avec lui, l’avocat de M. Pitt chercherait à réintégrer le juge privé.

“Mme Jolie espère que M. Pitt se joindra à elle pour se concentrer sur les besoins, les voix et la guérison des enfants”, conclut le communiqué.

Les représentants de Jolie n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Melissa Roberto de Fox News a contribué à ce rapport.