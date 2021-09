Brad Pitt et une requête au tribunal de Californie pour la garde de ses enfants

in

. – Le différend compliqué sur la garde des enfants entre Angelina Jolie et Brad Pitt pourrait se retrouver entre les mains de la Cour suprême de Californie. Les avocats de Pitt ont demandé mardi à la cour supérieure de l’État de réintégrer le juge à la retraite qui avait été engagé pour arbitrer le désaccord entre Pitt et Jolie concernant la garde de leurs six enfants.

Le mois dernier, une cour d’appel de Californie a décidé que John W. Ouderkirk devait être disqualifié de l’affaire. Il a fait valoir que le juge à la retraite travaillait pour les avocats de Pitt sur d’autres questions sans les divulguer pleinement aux avocats de Jolie. La décision a effectivement effacé la mesure d’arbitrage d’Ouderkirk dans l’affaire.

Dans la nouvelle requête, les avocats de Pitt soutiennent que la décision annule non seulement leur propre différend de quatre ans, mais pourrait compliquer les décisions de garde dans d’autres cas. “Tout cela est susceptible de créer de l’incertitude pour les parties, qui peuvent voir des décisions importantes telles que des accords de garde annulées pour des motifs faibles de disqualification, même après des années de litige”, indique le dossier du tribunal.

“La décision du tribunal inférieur est mauvaise pour les enfants et mauvaise pour le système judiciaire surchargé de Californie”, a déclaré à CNN l’avocat de Pitt, Theodore J. Boutrous, Jr., dans un communiqué.

Un avocat de Jolie a renvoyé CNN aux publicistes de l’acteur mardi soir, qui n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Il n’était pas clair mardi quand la Cour suprême de Californie déciderait d’accepter ou non la demande d’appel.