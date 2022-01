Brad Pitt jouera dans un film de Formule 1 à 140 millions de dollars

Hollywood semble avoir plongé dans la folie de la Formule 1 à la suite d’une saison épique en 2021 avec Brad Pitt qui serait désormais prêt à faire un film à gros budget soutenu par Apple avec le sport comme thème.

L’histoire parlerait d’un vétéran de la F1 (Pitt) sortant de sa retraite pour encadrer un jeune parvenu tout en essayant de remporter un championnat du monde final.

Deadline rapporte que le budget du projet était de l’ordre de 130 à 140 millions de dollars « avant compensation au-dessus de la ligne » et ajoute que le grand attrait est le pouvoir vedette de Pitt.

Le rapport ajoute que le réalisateur Joseph Kosinski s’est inscrit pour le projet avec Ehren Kruger écrivant le scénario et produit par Jerry Bruckheimer.

Pitt et Kosinski ont déjà tenté un film de course ensemble intitulé « Go Like Hell » dans lequel la star aurait joué la légende de la course automobile américaine, Carroll Shelby, dans un film qui visait à être « The Right Stuff » du sport automobile.

Une version de l’histoire de Shelby a été racontée dans ‘Ford v Ferrari’ avec Matt Damon jouant Shelby et Christian Bale jouant le pilote britannique Ken Miles.

Dans le sillage de la populaire série Netflix ‘Drive to Survive’ et d’une saison 2021 intense, au cours de laquelle Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont battus pour 22 rounds intenses et bourrés d’incidents. Une saison qu’aucun scénariste n’aurait osé écrire dans laquelle les faits étaient bien plus étranges que la fiction ne pourrait jamais l’être.

Et pour couronner le tout, une finale de saison au-delà de toute croyance (ou tout ce que Hollywood pourrait sérieusement rassembler) à Abu Dhabi.

D’où le regain d’intérêt, peut-être aussi inspiré par des succès sur le thème du sport automobile tels que Senna – The Movie, Rush et le Ford v Ferrari susmentionné.