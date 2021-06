Brad Pitt-Led Action Pic Bullet Train de Sony fixe la date de sortie de 2022 ⋆ 10z viral

Sony Pictures a officiellement fixé la date de sortie du dernier thriller d’action de David Leitch intitulé Train à grande vitesse, mettant en vedette un casting de stars dirigé par l’acteur oscarisé Brad Pitt. Après avoir terminé sa production en mars dernier, le film devrait sortir en salles le 8 avril 2022. Sa date de sortie actuelle en salles verra Train à grande vitesse affrontant quatre concurrents sous la forme de Paramount Pictures Sonic le hérisson 2, Fonctionnalités de mise au point’ L’homme du Nord, le film d’action en direct sans titre de Disney et un film d’événement musical sans titre d’Universal Pictures.

CONNEXES: Brad Pitt définit un rôle de camée dans la ville perdue de D dirigée par Sandra Bullock

D’après le roman japonais d’Isaka Kotaro intitulé Maria Scarabée, l’adaptation cinématographique serait centrée sur un groupe de tueurs à gages et d’assassins aux motifs contradictoires dans un train à Tokyo. Rejoindre Pitt sont Aaron Taylor-Johnson, Andrew Koji, Joey King, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada, Benito A. Martinez Ocasio et Sandra Bullock dans un éventuel rôle de camée. Il mettra également en vedette Masi Oka, Zazie Beetz, Logan Lerman, Karen Fukuhara, Bad Bunny et Lady Gaga.

Train à grande vitesse est réalisé par David Leitch d’après un scénario adapté par Zak Olkewicz (Rue de la peur). Il sera produit par Leitch et Kelly McCormick via leur société 87North avec Antoine Fuqua (Les sept magnifiques, Jour d’entrainement, L’égaliseur) et Kat Samick (L’égaliseur, gaucher, Infini). Les producteurs exécutifs sont Ryosuke Saegusa et Yuma de Kotaro, tandis que Brittany Morrissey supervise le film pour Sony Pictures.

CONNEXES: Contact d’urgence: Yahya Abdul-Mateen II dirigera le thriller d’action de The Rock

Train à grande vitesse marque la dernière collaboration entre Leitch (Hobbs & Shaw) et Pitt, qui ont travaillé ensemble pour la première fois en 1999 sur Club de combat sur lequel Leitch a travaillé comme double cascadeur non crédité pour Pitt, suivi de 2001 Le Mexicain, Onze de l’océan, et Jeu d’espion, les deux derniers dans lesquels il a encore doublé pour Pitt et a aidé à coordonner les cascades d’arts martiaux sur le film dirigé par Tony Scott. Leitch doublerait à nouveau pour Pitt dans les années 2004 Troie et les années 2005 M. et Mme Smith et retrouverait plus tard la star dans les années 2018 Deadpool 2, dans lequel Pitt a fait une apparition dans le rôle de Vanisher et Leitch.