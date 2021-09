Brad Pitt repousse une affaire de garde à vue avec Angelina Jolie

Certes, avec la révocation du juge, il y a au moins la possibilité que l’accord de garde soit reconsidéré. L’équipe d’Angelina Jolie peut soulever des preuves qui n’ont pas été prises en compte auparavant, et si le nouveau juge est disposé à les entendre, il est possible que, comme le pense l’équipe de Jolie, elles soient pertinentes et finalement renversent la décision. Mais d’ici là, Brad Pitt aura exercé sa garde partagée depuis un certain temps, et à moins qu’il n’y ait de nouvelles preuves que l’accord ne fonctionne pas, il est possible qu’il ne soit pas nécessaire de reconsidérer les choses.