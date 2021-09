Brad Pitt riposte après qu’Angelina Jolie ait disqualifié le juge d’une affaire de garde à vue

Brad Pitt a riposté contre son ex-femme, Angelina Jolie, après que l’actrice ait réussi à faire disqualifier le juge de leur affaire de garde. Us Weekly rapporte que, dans de nouveaux documents juridiques, Pitt et ses avocats estiment que la décision pourrait aller jusqu’à la Cour suprême de l’État. “Un examen est justifié pour déterminer si une erreur administrative consistant à ne pas divulguer rapidement des questions supplémentaires et immatérielles impliquant l’avocat d’une partie, des années après la divulgation d’un historique important de ces questions, nécessite la disqualification”, indique le dossier.

Jolie a précédemment déposé une demande pour que le juge John W. Ouderkirk soit retiré de l’affaire, au motif qu’il n’avait pas révélé de lien passé avec Pitt. “Le juge Ouderkirk n’est plus impliqué et Angelina est reconnaissante de demander une décision juste concernant la garde des enfants”, a déclaré une source à Us Weekly à l’époque. Cependant, Pitt et ses avocats ont déclaré qu’Ouderkirk avait été franc au sujet de la connexion, remontant à janvier 2017.

Pitt et Jolie ont commencé à sortir ensemble en 2006 et se sont mariés plus tard en 2014. En 2016, Pitt et Jolie se sont séparés, l’actrice demandant le divorce en invoquant des différences irréconciliables. “Cette décision a été prise pour la santé de la famille”, a déclaré l’avocat du couple, Robert Offer, dans un communiqué à l’époque. “Elle ne fera aucun commentaire et demande que la famille bénéficie de son intimité pour le moment.”

Au début de 2021, il a été rapporté que Jolie avait “des preuves et une autorité à l’appui” des plaintes pour violence domestique qu’elle avait déposées contre Pitt dans le passé, qui auraient impliqué une altercation avec Maddox. Pitt n’avait pas parlé publiquement de la bataille judiciaire en cours, mais aurait été contrarié par la fuite concernant la volonté de ses enfants de témoigner. Une source a déclaré à Page Six : “Brad et son camp n’ont jamais attaqué Angelina. Mais son camp pense que cette fuite a été calculée pour influencer l’opinion avant la conclusion de leur procès.”

Pitt avait remporté une grosse victoire en matière de garde en mai, lorsque Ouderkirk a décidé qu’il devrait avoir la garde partagée des enfants du couple: Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans. Jolie avait déjà riposté à Ouderkirk. après avoir refusé aux enfants la possibilité de témoigner dans l’affaire. Dans des documents judiciaires déposés le 24 mai, Jolie a allégué que les enfants pourraient offrir un témoignage qui fournirait des preuves primordiales pour leur propre bien-être.