Brad Pitt s’associe à un producteur français pour rénover les studios Miraval

Crédit photo : Hélène Hadjiyianni

Brad Pitt et Damien Quintard rénovent les célèbres studios Miraval pour rouvrir en 2022.

En 1977, Jacques Loussier, propriétaire du domaine Miraval, a construit le Studio Miraval comme studio d’enregistrement à la fine pointe de la technologie. Le studio a accueilli des sessions pour certains des groupes les plus célèbres du rock, notamment Pink Floyd, AC/DC, Sting, The Cure et bien d’autres. Le studio était actif jusqu’au début des années 2000, mais est resté inutilisé pendant près de 20 ans.

Le propriétaire du domaine, Brad Pitt, s’associe au producteur français Damien Quintard pour restaurer le studio dans le cadre d’un projet de rénovation massive. Les studios Miraval, entièrement repensés et mis à jour, ouvriront à l’été 2022. Les demandes de réservation du studio sont maintenant à l’étude. Pitt a choisi Quintard pour le projet de refonte, bien qu’une grande partie de l’équipement d’origine soit toujours en état de fonctionnement.

« En plus du matériel d’origine sur lequel tant d’albums classiques ont été enregistrés, le studio est construit autour d’un bureau conçu par Pitt et Quintard avec des capacités hybrides analogiques/numériques, tout en bénéficiant d’un système Dolby Atmos entièrement intégré ainsi que d’une technologie pour gérer les pré- -mixage pour le cinéma et la télévision », indique le communiqué de presse.

« Avec ses plafonds de 25 pieds, Studio One dispose d’une salle de contrôle de 100 mètres carrés et d’une salle de concert de 320 mètres carrés qui conserve ce que Quintard décrit comme « l’héritage du son excentrique » de la salle de batterie emblématique créée par Loussier.

« L’installation dispose également d’une réverbération naturelle remarquable, ce qui nous permet d’enregistrer des voix ou des instruments n’importe où dans le studio. C’est vraiment un espace où vous pouvez produire n’importe quoi, de la pop et du rock au hip-hop et aux disques classiques », a déclaré Quintard.

Les studios Miraval comprendront des cabines d’enregistrement, une salle abritant des synthétiseurs vintage et d’autres équipements rares, ainsi que des postes de travail pour le montage audio et vidéo. Il y a aussi une piscine et une tour reliées au studio pour abriter des groupes et des musiciens en visite sur la propriété. Brad Pitt a signé cette année un partenariat de joint-venture avec Damien Quintard pour Miraval Studios.