Brad Pitt se débat au milieu des allégations de violence domestique d’Angelina Jolie

Brad Pitt a du mal à la suite d’un nouveau dépôt légal de l’ex-femme Angelina Jolie, qui détaille les allégations de violence domestique, raconte un initié Nous hebdomadaire exclusivement.

Selon la source, le Il était une fois … à Hollywood L’acteur, 57 ans, estime que le dernier dépôt de Jolie est une tentative de «militarisation de leurs enfants dans un ultime effort pour obtenir un résultat favorable qui lui permettra de faire sortir les enfants de Los Angeles à son gré, sans l’approbation ni la connaissance de Brad.

Pourtant, l’initié dit: «Ce processus a eu des conséquences néfastes sur Brad, et il a assumé la responsabilité de son rôle dans la rupture du mariage.»

La source assure Nous que Pitt n’a «jamais» mis la main sur aucun des enfants que lui et Jolie, 45 ans, partagent, ou elle. Le natif de l’Oklahoma craint que ce dépôt ne pèse lourdement sur ses enfants.

«Les enfants ont subi tellement de traumatismes et cela ne fait que les empiler, mais c’est hors du contrôle de Brad», dit l’initié. «Le temps du compromis est révolu. Il a fini et ne sera plus jamais manipulé par elle.

Le vendredi 12 mars, Jolie a déposé des documents judiciaires indiquant qu’elle et ses enfants Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans, étaient prêts à offrir «des preuves et une autorité à l’appui». de leurs réclamations contre Pitt. Jolie a accepté de fournir son propre témoignage, ainsi que le «témoignage d’enfants mineurs», selon les documents obtenus par Nous.

Une source proche de Pitt a raconté Nous à l’époque, le dépôt n’était guère plus qu’une tentative de «blesser» l’acteur, en disant: «les enfants ont déjà été utilisés par Angelina pour blesser Brad et c’est davantage de ce comportement. Cette fuite de documents par son quatrième ou cinquième groupe d’avocats a été faite pour blesser Brad. »

Jolie et Pitt ont commencé à se fréquenter après s’être rencontrés sur le tournage de Monsieur et Madame smith en 2004. Ils se sont séparés en septembre 2016 après deux ans de mariage et ont tous deux été déclarés légalement célibataires en avril 2019. Leur divorce n’est cependant pas encore finalisé.

Le natif de Californie et lauréat d’un Oscar travaillent toujours sur un accord de garde concernant leur couvée. Une source nous a dit en septembre 2020 que Pitt recherchait «la garde physique et légale des enfants à 50/50».

Il a pu passer le jour de Noël 2020 avec Shiloh, Knox et Vivienne après avoir passé «la nuit avec lui la veille de Noël», a déclaré une source en décembre. Toute la famille était censée passer les vacances ensemble, cependant, selon une source, «les égos ont une fois de plus fait dérailler l’idée originale».

Avec le reportage de Jennifer Heger

