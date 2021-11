Brad Pitt sent un nuage noir au-dessus de lui dans sa bataille avec Angelina LOL ! Désolé, le titre est comique, je l’ai compris et tout. On dit que l’acteur reste positif autant qu’il le peut au milieu de sa bataille pour ne pas achever Angelina.

« Brad travaille dur et reste aussi positif que possible en ce moment », a déclaré l’initié, notant que l’acteur de 57 ans ne considère pas les fréquentations comme une priorité pour le moment. « Il n’est tout simplement pas prêt mentalement et ne sait pas quand il le sera. »

Brad Pitt et Angelina Jolie sont TOUJOURS en guerre pour leurs plus jeunes enfants, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 13 ans (leur fils aîné, Maddox a maintenant 20 ans) – depuis qu’ils ont annoncé leur séparation… il y a 84 ans en septembre 2016.

« Toute cette guerre avec Angelina a affecté Brad », a déclaré la source Nous. « Heureusement, il a une volonté incroyable sur laquelle s’appuyer, ainsi qu’un merveilleux groupe de soutien et les outils qu’il a appris pour se rétablir lorsque les temps deviennent vraiment difficiles. »

Angelina a récemment fait disqualifier le juge John Ouderkirk de l’affaire compte tenu de ses antécédents avec Pitt, indiquant que sa décision d’accorder provisoirement à Brad la garde conjointe de leurs enfants en mai était nulle. Brad a fait appel devant le tribunal pour que le départ d’Ouderkirk soit examiné par la Cour suprême de Californie, mais sa demande a été rejetée. Ce qui veut dire que pour l’instant Angelina Jolie a la garde complète de ses enfants et Brad n’a qu’un droit de visite.

« Nous continuerons à faire tout ce qui est légalement nécessaire sur la base des conclusions détaillées d’experts indépendants », a déclaré un porte-parole de Brad Nous, tandis que l’avocat de Jolie a déclaré qu’elle était « satisfaite que le bien-être de ses enfants ne soit pas guidé par une attitude contraire à l’éthique. comportement. «

L’actrice et réalisatrice est apparue à la première de son dernier film « The Eternals » avec ses enfants, soit dit en passant, il y avait un rapport qui disait qu’elle « utilisait des enfants pour promouvoir son film » – selon un initié de Brad. Ce est à dire!

Peu importe! Brad Pitt sent un nuage noir au-dessus de lui dans sa bataille avec Angelina. Brad Black Cloud… LOL !