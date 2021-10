Brad Pitt subit une perte juridique contre Angelina Jolie dans une affaire de garde à vue

La saga continue entre Brad Pitt et Angelina Jolie, qui se battent en justice pour la garde de leurs enfants depuis des années maintenant. Cette semaine, Pitt a subi une perte juridique après avoir demandé à contester une décision sur la bataille en cours. Entertainment Tonight rapporte que la Cour suprême de Californie a rejeté la demande de Pitt de revoir la décision de la cour d’appel de Californie de disqualifier le juge privé que lui et Jolie ont choisi pour superviser leur conflit de garde.

L’avocat de Jolie, Robert Olson, a déclaré à ET que l’actrice de 46 ans des Eternals « se réjouit » de la décision et « est heureuse que la famille avance désormais en coopération ». « Mme Jolie se concentre sur sa famille et est ravie que le bien-être de ses enfants ne soit pas guidé par un comportement contraire à l’éthique. Elle se félicite de la décision de la Cour suprême de Californie de refuser la révision de la décision unanime de la Cour d’appel », a déclaré Olson. « Comme l’ont confirmé les cours d’appel de Californie, notre système judiciaire donne la priorité à l’éthique et à l’intérêt supérieur des enfants, et ne tolérera pas d’inconduite judiciaire pour récompenser les intérêts d’une partie. Mme Jolie est heureuse que la famille avance désormais en coopération. »

Pitt, 57 ans, a déposé la demande en septembre après que le juge John Ouderkirk a été disqualifié de l’affaire de garde, qui a annulé toutes ses décisions – y compris une décision précédente qui accordait à Pitt plus de temps avec ses cinq enfants mineurs et Jolie; Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 13 ans.

La pétition soutenait que la disqualification du juge « avait effectivement bouleversé le système de jugement temporaire autorisé par la Constitution en Californie » et ouvrait « la porte à des contestations de disqualification à tout moment au cours d’une affaire, même si la partie soulevant la requête était depuis longtemps informée des motifs allégués. pour disqualification. » Mais les avocats de Jolie ont précédemment soutenu que le juge, qui avait été le juge privé de Pitt et Jolie, pouvait être biaisé dans ses décisions.

Le refus de la pétition de Pitt n’est que le dernier en date du drame juridique entre l’ancien couple, qui a finalisé son divorce en 2019. Le mois dernier, ils sont parvenus à un accord sur la vente de leurs actifs. Bien que cela signifie qu’ils sont désormais autorisés à vendre les biens possédés pendant leur mariage, les choses sont toujours litigieuses devant les tribunaux avec la société de Pitt poursuivant la société de Jolie essayant de vendre leur cave et leur domaine en France, arguant que Jolie essayait de couper Pitt d’un affaire lucrative.

Bien qu’il ne semble pas y avoir de fin en vue pour un accord de garde de sitôt, Jolie a récemment amené cinq de ses enfants et de Pitt sur le tapis rouge lors de la première d’Eternals la semaine dernière. Accompagnés de Maddox, 20 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh 15 ans, Vivienne 13 ans et Knox 13 ans, le seul enfant manquant était leur fils Pax, 17 ans. .