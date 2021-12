Brad Pitt veut le pardon d’Angelina pour le bien des enfants. L’acteur essaie de passer à autre chose et ne veut pas que sa relation avec son ex-femme Angelina soit glaciale – alors il espère qu’ils pourront se pardonner, selon une source, bien sûr !

« Brad espère qu’un jour lui et Angelina trouveront un moyen de se pardonner et de passer à autre chose, pour le bien des enfants, s’il n’y a pas d’autre option » – a déclaré la source de l’acteur de « Moneyball » âgé de 57 ans. et « Les Éternels » de 46. « Il déteste tout ce ressentiment. »

Bien que les ex-conjoints aient été déclarés légalement célibataires en avril 2019, après s’être séparés en septembre 2016, le couple travaille toujours sur les détails de leur accord, notamment la garde de leurs six bragelinos. Brad et Angie partagent 6 enfants, Maddox, 20 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et les jumeaux Knox et Vivienne, 13 ans.

Plus tôt cette année, un juge a confié à Brad la garde partagée, mais Angelina a été très déçue de la décision, a déclaré une source :

«Elle ne lui pardonnera jamais. Elle soutient que c’est loin d’être fini et croit que la justice prévaudra. »

Plus tard dans l’été, la star de « Salt » a réussi à retirer le juge John Ouderkirk de l’affaire de garde à vue. L’acteur oscarisé se battait pour le retirer de l’affaire depuis août 2020, déclarant que le juge était en faveur de Brad et n’avait pas déclaré « des relations commerciales et professionnelles actuelles » avec Pitt et son équipe juridique.

Brad a été choqué par la décision du juge Ouderkirk et son équipe juridique a déclaré que la décision de la Cour d’appel était « basée sur un problème technique de procédure ».

« Les faits n’ont pas changé. Il y a une quantité extraordinaire de preuves qui ont conduit le juge – et les nombreux experts qui ont témoigné – à arriver à cette conclusion claire que c’est dans l’intérêt supérieur des enfants. »

Brad a demandé un réexamen de la décision de l’affaire de garde, mais a été refusé. Le couple travaille toujours sur les détails de leur accord, pour l’instant Angelina a la garde complète de ses enfants avec Brad.

Ils mentionnent également dans le rapport que l’acteur ne pense pas beaucoup à sortir avec quelqu’un.

« Brad adorerait sortir avec quelqu’un à nouveau et ensuite trouver cette personne spéciale avec qui être à long terme », explique le premier initié, ajoutant qu’il « déteste le processus » de sortir ensemble en public. « Il se concentre en ce moment sur sa famille, ses œuvres caritatives et son travail. »

Donc, Brad Pitt veut le pardon d’Angelina pour le bien des enfants.