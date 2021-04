Brad Pitt voit une lumière au milieu de la bataille pour son divorce avec Angelina Jolie

Depuis lors, Shiloh est le favori des paparazzi.De plus, à plusieurs reprises, Brad Pitt a montré le lien particulier qu’il entretient avec la jeune fille de 14 ans et au milieu du litige qu’il entretient pour sa garde, il le confirme une fois. de nouveau.

Brad Pitt avec ses fils Pax, Shiloh et Maddox et ses papas, Jane et Bill Pitt en 2014 (Jim Smeal / BEI / Shutterstock / Jim Smeal / BEI / Shutterstock.)

Angelina a poursuivi Brad pour violence domestique et, en plus de fournir des preuves, a déclaré qu’elle serait disposée à faire témoigner ses enfants mineurs devant le tribunal. Maddox a déjà donné son témoignage en tant qu’adulte plus âgé et, selon la presse, n’a pas donné d’avis favorable sur son père.

La source a déclaré que si Brad Pitt obtient la garde conjointe de ses enfants mineurs, il acquiert le droit de partager ou de vivre avec Shiloh et ses enfants mineurs, Vivienne et Knox.

“Angelina perdra la raison si cela se produit car elle est la plus protectrice de Shiloh que tous ses enfants, mais Brad est dans un assez bon endroit en ce moment où il se fiche de ce qu’elle pense tant que les enfants sont heureux. “, a souligné l’informateur.