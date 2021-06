Brad Stevens apprécie le départ de Kemba Walker et la signature d’Al Horford

Brad Stevens a quitté le banc de Celtics de Boston être directeur général et on attendait beaucoup de son opinion sur l’échange avec Le tonnerre d’Oklahoma City pour Al Horford en échange de marcheur Kemba, un joueur avec qui il n’avait pas de très bonnes relations, selon ESPN. « Ce mouvement nous permettra de créer une flexibilité financière importante et d’intégrer un joueur qui connaît bien la culture de la franchise, peut apporter beaucoup de choses et gagner peu d’argent. Il est très excité d’être de retour et a la capacité d’améliorer ses coéquipiers. Il peut jouer à la fois à 5 et à 4, il a beaucoup d’intelligence défensive et sa signature va dans le sens de l’amélioration du talent et de l’importance de Jayson Tatum et Jaylen Brown », a-t-il déclaré.