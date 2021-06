Brad Stevens doit faire ces 5 choses pour gagner en tant que président des Celtics

Un jour après avoir été éliminés du premier tour des éliminatoires de la NBA 2021 en cinq matchs par les Brooklyn Nets, les Boston Celtics ont annoncé un remaniement de grande envergure au front office qui se qualifie comme la première grande nouvelle de l’intersaison NBA.

Le directeur général et président des opérations de basket-ball de longue date, Danny Ainge, a pris sa retraite. L’entraîneur-chef Brad Stevens assume l’ancien poste d’Ainge et quittera complètement le poste d’entraîneur. Stevens entame maintenant la perspective de reconstruire les Celtics après une saison décevante alors qu’il s’apprête à embaucher son remplaçant sur le banc.

Ce fut une saison éprouvante pour les Celtics avant même qu’ils ne soient éliminés des séries éliminatoires par Brooklyn. Covid a déchiré la liste et a obligé les joueurs des Celtics à passer plus de temps dans le protocole de santé et de sécurité que toute autre équipe de la ligue. Le rétablissement de Jayson Tatum du virus était si précaire qu’il a commencé à utiliser un inhalateur pour la première fois de sa vie. Kemba Walker n’a jamais eu l’air bien après avoir subi une intervention au genou au début de la saison. Jaylen Brown a connu une saison exceptionnelle, mais elle s’est finalement terminée par une blessure au poignet qui l’a mis à l’écart pour l’intégralité des séries éliminatoires.

Un an après avoir atteint la finale de la conférence, les Celtics ont glissé au rang de tête de série n ° 7 dans l’Est et devaient gagner leur place en séries éliminatoires via le tournoi play-in. Leur brève course en séries éliminatoires comprenait la réponse sourde d’Ainge aux commentaires de Kyrie Irving sur le racisme.

Ainge a connu un parcours formidable en tant que principal décideur de Boston depuis 2003. Il a aidé la franchise à remporter un championnat en 2008, a regardé l’équipe de 2010 revenir en finale de la NBA pour perdre un match 7 contre les Lakers de Los Angeles, puis a vu son équipes atteignent les finales de conférence quatre autres fois. Car aussi réussi qu’Ainge était pendant son mandat, Stevens entre dans un rôle avec de tout nouveaux défis. C’est ce qu’il devra faire pour réussir.

Rumeurs de candidats à l’entraînement des Celtics: Jason Kidd et Chauncey Billups pourraient être interviewés

C’est un point de départ facile : Stevens doit embaucher le bon entraîneur-chef. Ainge n’a embauché que deux entraîneurs-chefs au cours de ses 18 années avec les Celtics : Doc Rivers et Stevens. Stevens doit maintenant trouver un remplaçant qui peut aider la franchise à entrer dans une nouvelle ère.

Bien qu’il soit trop tôt pour spéculer sur qui Stevens pourrait embaucher, quelques noms devraient déjà être interviewés.

L’entraîneur adjoint des Lakers de Los Angeles, Jason Kidd, et l’ancien entraîneur des Hawks d’Atlanta, Lloyd Pierce, devraient être candidats à l’entraînement des Boston Celtics, ont indiqué des sources de la ligue à @YahooSports. – Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 2 juin 2021

L’assistant des Clippers Chauncey Billups, en plus de Jason Kidd et Lloyd Pierce (via @ChrisBHaynes), devrait être candidat pour Celtics HC, selon des sources @YahooSports. Billups a des liens avec des joueurs de la liste des Celtics, sera un candidat chaud cette intersaison – Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) 2 juin 2021

Ainge a choqué le monde du basket-ball en embauchant Stevens chez Butler en 2013. Stevens pourrait-il faire un geste aussi audacieux pour un entraîneur-chef pour la première fois, ou ira-t-il avec quelqu’un qui a déjà une expérience d’entraîneur-chef dans la ligue?

Attendez-vous à ce que le premier grand mouvement de Stevens soit l’embauche d’un entraîneur-chef avant qu’il ne commence à régler les problèmes avec la liste.

Trouver une troisième étoile

Les Celtics ont beaucoup de marge de progression sur leur alignement, mais ils ont une excellente base sur laquelle construire avec Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Tatum vient d’avoir 23 ans et est déjà confortablement l’un des 15 meilleurs joueurs de la ligue. Il est le genre de joueur pour lequel chaque franchise tuerait en tant qu’aile polyvalente de 6’8 avec une capacité de prise de contrôle à tous les niveaux du sol tout en ayant un impact défensif. Tatum a marqué 50 points lors de la seule victoire des Celtics contre les Nets en séries éliminatoires, et a également remporté un match de 60 points à la fin de la saison. Boston a déjà sa superstar principale, ce qui signifie qu’elle est en avance sur la plupart des franchises dès le saut.

Les Celtics ont également déjà un excellent acolyte pour Tatum in Brown. Brown a connu la meilleure saison de sa carrière à 24 ans en enregistrant en moyenne des sommets en carrière en points (24,7), des passes décisives (3,4), des interceptions (1,2) et un pourcentage de trois points (39,7%). C’est un autre grand ailier physique qui joue des deux côtés du terrain et devrait être un aliment de base pour Boston pendant longtemps. Stevens serait stupide d’envisager l’échange à moins qu’il ne puisse ajouter un joueur nettement meilleur, ce qui sera difficile. Au lieu de cela, il doit trouver une troisième étoile pour jouer à leurs côtés.

Boston a signé Walker pour être ce joueur, mais il semble que ses meilleurs jours sont derrière lui avec des problèmes de genou persistants à 31 ans. Le mandat d’Ainge a été partiellement défini par sa réticence à échanger des choix de repêchage et de jeunes joueurs contre des stars établies (pour sa défense, le une fois, il l’a fait pour Irving, ça n’a pas marché). Stevens serait sage de donner la priorité à l’obtention d’une troisième étoile avant d’avoir une liste complète et équilibrée. Tatum et Brown sont prêts à gagner dès maintenant.

Maintenir les Celtics en tant que destination d’agent libre

L’un des plus grands truismes de la NBA est que les stars ont tendance à favoriser les grands marchés. LeBron James et Kawhi Leonard ont afflué à Los Angeles et ont trouvé un moyen de faire en sorte qu’Anthony Davis et Paul George les rejoignent. Irving et Kevin Durant se sont liés à New York et ont convaincu James Harden d’en faire un grand trio. Alors que Boston n’est pas au niveau de New York ou Los Angeles ou même Miami, les Celtics étaient un vrai joueur pour les meilleurs agents libres sous Ainge. Stevens doit le garder ainsi.

Ainge a signé Al Horford, Gordon Hayward et Walker pour des accords maximum ou presque maximum en tant qu’agents libres. Même si les Celtics n’ont participé à aucune autre finale de la NBA avec aucun d’entre eux, ils ont aidé à maintenir le statut de la franchise en tant que concurrent dans l’Est. Boston n’est en aucun cas garanti de continuer à ajouter des agents libres qui sont juste un cran en dessous du niveau de superstar. S’assurer que l’équipe est toujours attrayante pour les agents libres sera l’un des plus grands défis de Stevens alors qu’il fait la transition vers son nouveau rôle.

Développer les jeunes talents sur la liste

Les Celtics ont frappé un coup de circuit en repêchant Tatum et Brown. Depuis lors, leur historique de repêchage a été principalement rempli de simples et de retraits au bâton.

Boston a encore une tonne de jeunes joueurs sur la liste. Romeo Langford, Aaron Nesmith, Payton Pritchard, Grant Williams et Robert Williams sont tous des choix récents au premier tour. Robert Williams ressemble à un ajustement possible à long terme au centre, mais le reste de ces joueurs n’a pas encore fait ses preuves de manière majeure. Stevens devrait donner la priorité au développement de ces jeunes pièces, et si l’une d’entre elles ne correspond pas à sa vision à long terme, il devrait rapidement les retourner pour un autre joueur ou un choix de repêchage.

Développer de jeunes talents est bien sûr plus facile à dire qu’à faire, mais les Celtics ont évidemment réussi à réussir avec Tatum et Brown. Cela nécessite des investissements dans toute l’organisation en embauchant les bons entraîneurs et formateurs. Cela nécessite également de la conviction dans vos propres décisions pour savoir qui garder et qui échanger.

Pour revenir à la métaphore du baseball, les Celtics bénéficieraient vraiment de quelques-uns de ces «simples» pour se transformer en doubles. Il y a un certain nombre de jeunes joueurs sur la liste, mais son niveau de talent global fait toujours défaut sans un développement approprié.

Avoir un impact sur les marges

Chaque prétendant au championnat cette saison peut indiquer des mouvements intelligents en marge pour les aider à se mettre en position de gagner. Les Lakers ont pu développer Alex Caruso et trouver des vétérans comme Markieff Morris et Wes Matthews qui peuvent jouer un rôle dans une équipe gagnante. Les Clippers ont essentiellement volé Ivica Zubac dans un échange avec les Lakers et semblent avoir trouvé un gardien dans l’ancien choix de deuxième tour Terance Mann. Les Nuggets ont signé Austin Rivers juste avant la fin de la saison régulière, et maintenant il commence les matchs éliminatoires pour eux. Les Nets ont trouvé de l’or en échangeant pour Bruce Brown.

Les joueurs vedettes dirigent la ligue, mais il semble qu’il n’a jamais été aussi essentiel de trouver des victoires en marge que dans le jeu d’aujourd’hui. L’alignement des Celtics n’a pas pu faire état de nombreuses réussites à cet égard la saison dernière.

Les Celtics ont la partie difficile à comprendre en ayant déjà deux étoiles fondamentales en place à Tatum et Brown. Il s’agit maintenant de trouver le bon entraîneur, de développer les talents de la liste et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour décrocher une troisième étoile. Stevens a une énorme opportunité de remplacer Ainge, et il aura toutes les chances de réussir. Sachez simplement qu’il a beaucoup de travail à faire.