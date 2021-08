Brad Stevens explique qu’il voulait une équipe “plus dure”.

Les Celtics de Boston Ils peuvent ou non être meilleurs que la saison dernière, mais ils sont déterminés à les rendre plus difficiles pour avoir une véritable identité de soldat.

L’idée de Brad Stevens Il s’agit de construire une mentalité dans les vestiaires du Massachusetts qui rend leurs joueurs assidus et dévoués, qui permet aux habitants de la ville d’avoir toujours des raisons de les soutenir. Al Horford, Josh Richardson, Enes Kanter et Dennis Schroder sont ceux qui sont arrivés pendant le marché, et ils répondent tous aux exigences que le nouveau directeur général a en tête.

Kris Dunn et Bruno Fernando sont également sur la liste, bien qu’ils puissent être échangés dans un accord ultérieur pour réduire la liste à 15 joueurs, selon Yahoo! Des sports. “Quiero ser un equipo en el que Boston realmente pueda respaldarse”, dijo Stevens el jueves durante una videoconferencia de prensa, a lo que añadió: “Eso juega con una gran ventaja y tiene el valor y la dureza que son necesarios para competir en lo plus haut”.

Ce n’était pas la façon dont nous voulions terminer le match de la Summer League, mais nous retournons à Boston en sachant que nous avons grandi ensemble en tant qu’individus et en tant qu’équipe. pic.twitter.com/lmLYswYgSW – Boston Celtics (@celtics) 18 août 2021

Que pense Stevens des nouvelles recrues ?

Brad a recherché des vétérans chevronnés qui n’ont pas peur de se salir les mains, de Richardson qui “apporte une grande valeur; beaucoup d’avantages … veut gagner”, à Schroder qui est “super serviable; super compétiteur ou Kanter qui” ajoute de la ténacité Stevens, il avait des Celtics avec Isaiah Thomas, Jae Crowder, Avery Bradley et Marcus Smart, et ils jouaient comme il aimait, et maintenant son idée est de créer quelque chose de similaire mais avec la qualité de Jayson Tatum et Jaylen Brown.