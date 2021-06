Brad Whitford a des «doutes» sur la capacité d’Aerosmith à se produire à nouveau: «l’âge devient un facteur réel»

Brad Whitford dit qu’il a des “doutes” sur AÉROSMITH pouvoir à nouveau jouer en direct.

Le guitariste de 69 ans, qui a été membre de AÉROSMITH depuis 1971, a brossé un sombre tableau de l’avenir du groupe lors d’une apparition sur Joe Bonamassasérie d’interviews à succès “En direct de Nerdville”.

Après Bonamassa demandé Whitford à propos de AÉROSMITHla tournée européenne de , qui devait initialement avoir lieu en 2020 avant que la pandémie de coronavirus ne la ramène à 2021 et éventuellement à 2022, Brad dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “La tournée européenne, ils ont essayé d’en planifier une l’année dernière, et ils parlent de l’année prochaine. C’est une chimère en ce moment. Rien ne va se passer avant longtemps. Parfois, je ne suis pas sûr de ce que pensent mes partenaires quand ils pensent que ça va arriver.”

Il a poursuivi: “Il y a une autre chose intéressante à propos d’aller en Europe maintenant à cause du Brexit – c’est tellement plus difficile d’obtenir des visas de travail à cause de ça. Ça va être un tout autre cauchemar. Je veux dire, j’ai des doutes sur AÉROSMITH jamais vraiment à nouveau performant à ce stade, car l’âge devient un facteur réel. Et c’est ce que c’est.”

De retour en 2016, AÉROSMITH le batteur Joey Kramer admis lors d’un entretien avec Pierre roulante que les problèmes de santé rencontrés par les membres du groupe – y compris sa peur du cœur en 2014 et son guitariste Joe Perryl’effondrement de la scène de – rend plus difficile pour eux de jouer comme avant.

“Ça m’a surpris quand c’est arrivé” Kramer dit de son propre problème de santé. “Je fais de l’exercice tous les jours, je suis soucieux de ma santé. Je pensais que c’était des brûlures d’estomac ou une indigestion. Nous n’avons plus 25 ans – nous ne pouvons plus jouer autant de spectacles qu’avant. Stéphane [Tyler] Je ne peux pas chanter deux soirs de suite ou trois à quatre soirs par semaine, c’est physiquement impossible. Alors il s’agit de sortir [on tour] moins qu’avant, ou ne pas le faire du tout.”

En février 2020, Kramer a rejoint son AÉROSMITH compagnons du groupe sur scène pendant le groupe “Les égalités sont sauvages” résidence à Las Vegas. Un mois plus tôt, il a poursuivi le reste de AÉROSMITH dans le but de jouer avec eux à deux Grammy-événements liés. Mais un juge du Massachusetts a finalement statué contre lui et le groupe a joué sans Kramer.

Après Kramer s’est blessé à l’épaule en 2019, son technicien de batterie a remplacé quelques concerts pendant AÉROSMITHla résidence de. Kramer a, cependant, joué avec le reste de AÉROSMITH en juillet de la même année au Twin Cities Summer Jam à Shakopee.

AÉROSMITHLa tournée européenne de s doit maintenant débuter le 29 mai 2022 à Moscou, en Russie, et se terminer le 13 juillet 2020 à Cracovie, en Pologne.

En avril 2020, AÉROSMITHLes représentations en résidence à Vegas prévues pour mai et juin de l’année dernière au Park Theatre ont également été reportées à la suite de la crise des coronavirus.

AÉROSMITH a lancé sa résidence à Las Vegas en avril 2019 et a terminé plusieurs étapes du “Les égalités sont sauvages” production de concerts au Park Theatre avant le dernier report.

Tyler est le membre le plus âgé de AÉROSMITH, ayant eu 73 ans en mars dernier.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).