Brad Whitford d’Aerosmith, sujet du nouveau livre photo de Ross Halfin

Publications Rufus a annoncé une nouvelle Ross Halfin livre réalisé en collaboration avec AÉROSMITH guitariste Brad Whitford.

“Écoutez Whitford” comprend plus de 300 pages de Ross Halfinest vaste AÉROSMITH collection, filmer le groupe sur scène et de manière informelle dans les coulisses.

Whitford rejoint AÉROSMITH en 1971 et a contribué à façonner le son unique du groupe, faisant d’eux l’un des groupes de rock les plus réussis au monde.

Ross a photographié Brad et le reste de AÉROSMITH depuis des décennies et cette collection unique de clichés se concentre sur la contribution du guitariste au groupe. Il comprend une introduction par un fan de longue date et METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, qui écrit: “[Brad is] un monstre d’un joueur et mérite chaque centimètre de crédit qui lui revient dans ce livre, alors oui… regardez ses solos. Ecouter Whitford, vous serez surpris. » Le livre contient également des contributions de LA DÉPENDANCE DE JANE‘s Dave Navarro et PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE‘ Dean DeLeo.

Le livre mesure 240 mm x 340 mm avec plus de 300 pages, fourni dans un étui de luxe et est personnellement signé par Whitford et Halfin. Seuls 500 exemplaires numérotés sont disponibles dans le monde à 200 £ par exemplaire.

Le livre sera mis en vente le vendredi 2 septembre à 15 heures, heure du Royaume-Uni, et sera expédié fin novembre à temps pour Noël.



