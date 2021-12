Bradley Beal, à son pire en tant que star de la NBA

sorciers de Washington ils sont 7e de la Conférence Est avec une fiche de 15-12 après avoir perdu neuf de leurs 14 derniers matchs et quatre de leurs cinq derniers. Après avoir entamé la saison 2021/22 comme l’une des révélations, avec neuf victoires et seulement trois défaites, la franchise de la capitale des Etats-Unis semble ne pas savoir comment réagir à ce mauvais moment.

Et c’est dans ces pires moments que les stars des équipes doivent faire un pas en avant. Avec Bradley Beal Ce n’est pas le cas, et c’est une des raisons de la piètre forme de la franchise dirigée par Wes Unseld Jr.

Depuis son explosion en tant que star du NBA Lors de la saison 2016/17 (la première au cours de laquelle il a obtenu plus de 20 points par match), Beal fait la moyenne de ses pires chiffres. Ceci est indiqué par les statistiques de la NBA.

Numéros

Cette saison, Bradley Beal affiche une moyenne de 22,5 points, le nombre le plus bas depuis 2016. Ce chiffre est directement influencé par ses faibles pourcentages au tir :

44,2 % de placements sur le terrain (essais de 19,5 par match). Il n’était pas si bas dans cette statistique depuis la saison 2014/15, où il est resté à 42,7% marquant 15,3 points par match. 26,2 % en triple (en essayant 5,7 par match). C’est la pire donnée de sa carrière. Depuis son arrivée en NBA, il n’avait jamais atteint en moyenne un pourcentage de périmètre aussi mauvais (34,9% la dernière saison 2020/21 est le prochain plus bas).

Bradley Beal cette saison :

22,5 PPG (le plus bas depuis 2016)

44,2 FG% (le plus bas depuis 2015)

25,3 3P% (plus bas en carrière)

Les Wizards ont perdu 9 de leurs 14 derniers matchs. pic.twitter.com/QtpeBoYpPN

– StatMuse (@statmuse) 12 décembre 2021