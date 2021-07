Bradley Beal, date limite pour décider de son avenir

TIC Tac. Le temps avance inexorablement et l’une des grandes inconnues du marché en NBA reste floue, tout comme l’avenir de Bradley Beal. L’événement olympique devait être une bonne vitrine pour le de Les sorciers de Washington et que sa performance pourrait susciter plus ou moins d’intérêt chez les nombreuses franchises qui restent tapies sur la simple option de communiquer à la direction de la capitale qu’elle souhaite abandonner le projet. Beal est là depuis longtemps et n’a pas pu rivaliser avec le sérieux et les garanties souhaités par le ring, étant désormais son nouveau compagnon de voyage, Westbrook, quelqu’un avec qui il ne s’intègre pas tout à fait sur et en dehors du terrain, ce qui déclenche des rumeurs NBA sur son possible départ.

La question est si claire que, selon le rapport Bleacher, les Wizards lui auraient déjà donné une touche très sérieuse pour qu’il soit clair quand ils ont besoin de toutes les parties pour prendre une décision. Ce n’est pas facile au niveau financier et sportif pour une grande star de changer de décor et à Washington ils sont clairs qu’ils agiront d’une manière ou d’une autre dans leur projet en fonction de la décision du joueur. À tel point qu’ils ont déjà indiqué très clairement que le jour du NBA Draft 2021, c’est-à-dire le 29 juillet, ils doivent savoir avec certitude si Bradley veut continuer ou non, car sur cette base, ils prendront des décisions. stratégique ou autre pour l’avenir.

Bradley Beal n’a que quelques jours pour se décider

Il y a eu de nombreuses équipes qui se sont laissées aimer dans l’environnement de Beal, comme Raptors de Toronto, Celtics de Boston, Heat de Miami ou, Guerriers de l’état d’or, donc tous seront très attentifs à la décision de Bradley Beal, et même, aux mouvements que Washington Wizards effectue dans le Draft puisque basé sur celui-ci, on peut deviner l’issue de ce doute interne du joueur. Et c’est que les sélections Draft disponibles pour chaque équipe joueront un rôle fondamental dans un éventuel transfert, pour rester fidèle à leur équipe de toujours ou pour rechercher une nouvelle aventure qui leur donne plus d’options pour réussir. C’est le dilemme de Beal et il devra être résolu dès que possible.