Bradley Beal et sa femme publient un message cryptique au milieu des rumeurs commerciales

La NBA a subi une sorte de remaniement au cours de la semaine dernière. De grands noms comme Russell Westbrook, DeMar DeRozan et Lonzo Ball joueront tous dans de nouveaux locaux l’année prochaine, tandis que d’autres comme Ben Simmons sont sur le point d’être échangés.

Une personne qui est apparemment toujours impliquée dans des discussions quelconques est la star des Washington Wizards, Bradley Beal. Le commerce récent de Westbrook n’a fait qu’intensifier le bavardage selon lequel le joueur de 28 ans pourrait être en mouvement.

Mercredi, Beal et sa femme, Kamiah Adams-Beal, ont mis de l’huile sur le feu avec une série de messages cryptiques.

Les messages parlent en grande partie d’eux-mêmes :

?? – Bradley Beal (@RealDealBeal23) 4 août 2021

Oh wow….. – Kamiah Adams-Beal (@KamiahAdams) 4 août 2021

Alors, un accord pour Beal est-il imminent ? C’est difficile à dire. Les tweets pourraient signifier cela, ou ils pourraient signifier tout autre chose.

Beal a été étroitement lié à quatre prétendants possibles, dont l’un est considéré comme un concurrent particulièrement sérieux. Cela dit, on ne sait pas jusqu’où en sont les pourparlers.

En février, les Wizards ont clairement indiqué leur prix demandé pour Beal. C’est lourd. À moins que quelqu’un n’intervienne et ne le rencontre, il est difficile d’imaginer un scénario où il se fait traiter. Il est toujours sous contrat la saison prochaine et ne devient joueur autonome sans restriction qu’en 2023. Cela donne au front office un peu de temps pour manœuvrer et trouver le bon arrangement pour eux.

