Bradley Beal : « Je veux voir que Washington est une équipe gagnante »

Bradley Beal a refusé de prolonger son contrat avec sorciers de Washington le dernier été. Son idée était claire : voir si la franchise de la capitale est capable de créer autour d’elle une équipe avec suffisamment de potentiel pour aspirer à remporter la NBA. Évidemment, après le transfert de Russell Westbrook et l’arrivée de joueurs comme Harrell, Kuzma ou Caldwell-Pope, Beal est sûr qu’il est satisfait de l’amélioration de l’équipe. Les Wizards sont en compétition à un niveau élevé, mais Beal veut plus, veut avoir la garantie d’une équipe gagnante pour accepter le renouvellement de 181,5 millions de dollars. Quasiment rien… Voici ce qu’il commentait son éventuel renouvellement il y a quelques heures :

« Je m’adapte, j’essaie de voir comment je veux que mon avenir soit et où je veux être. En fin de compte, vous devez être égoïste quand vous êtes dans cette situation et la vérité est que pour la première fois en ma carrière, dans ma dixième année, je le suis. Donc d’une certaine manière j’en profite. «

Bradley Beal n’est pas encore prêt à signer une prolongation à long terme avec les Wizards : « Je ne vais pas prendre un si gros engagement. Ça ne marchera pas. Il faut être égoïste à un moment donné. »

Il est clair qu’il pense aux Wizards, mais il veut que les Wizards pensent aussi à lui : « Évidemment, mon engagement total est envers l’équipe. Je veux que ça marche. J’ai contribué à être ici. Je me suis engagé à étant ici deux fois. Maintenant. , je veux aussi voir cet engagement envers moi-même, que nous pouvons créer une équipe gagnante ici, un environnement gagnant ici. Et bien entendu, j’en fais partie, donc je dois m’assurer que je’ Je m’intensifie et je fais mon truc aussi, de toute façon. de bien « .