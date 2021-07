Bradley Beal ne sera pas aux JO

Bradley Beal, qui est entré dans les protocoles de santé et de sécurité de Basket-ball américain mercredi, il restera dans le protocole et ne pourra pas participer aux JO de Tokyo. De plus, on sait également que par mesure de précaution, Jerami Grant a été placé sous protocoles de santé et de sécurité.

Une baisse notable pour les États-Unis, mais s’il y a un effectif qui peut faire face à une telle absence sans problème, c’est bien le nord-américain.