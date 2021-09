Bradley Cooper a l’air plus effrayant que jamais dans la bande-annonce et l’affiche de “Nightmare Alley” de Guillermo del Toro

Le réalisateur primé aux Oscars Guillermo del Toro est de retour avec son prochain film, Nightmare Alley, et cela ressemble à un retour à ses sinistres racines cinématographiques. Basé sur le roman du même nom de 1946, Nightmare Alley est un peu un détour créatif pour del Toro, qui a expliqué dans une nouvelle interview avec Vanity Fair que le film n’est ni fantastique ni horreur. Cependant, d’après l’apparence de la première bande-annonce, l’esthétique cauchemardesque luxuriante et enrobée de bonbons de del Toro est bel et bien vivante.

“Bradley Cooper joue le rôle de Stanton Carlisle, un ancien ouvrier du carnaval qui devient une star d’une grande ville en tant qu’artiste de boîte de nuit, utilisant des astuces de lecture à froid qu’il a ramassées dans le sideshow pour donner l’impression qu’il est un puissant lecteur d’esprit”, a rapporté Vanity Fair . “Maintenant, les marques et les rubes qu’il cible sont des millionnaires. Cate Blanchett joue le Dr Lilith Ritter, une psychiatre qui essaie d’abord de l’exposer comme un charlatan, puis se retrouve mêlée à ses stratagèmes.” Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, Holt McCallany, Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson, Mary Steenburgen et David Strathairn sont également à l’affiche.

Le réalisateur de Shape of Water a expliqué que les fans de son travail pourraient être choqués de savoir où va le film. “C’est une possibilité distincte”, a déclaré del Toro à Vanity Fair. “Cela m’est arrivé dans le passé avec Crimson Peak, où les gens attendaient un film d’horreur. Je savais que c’était une romance gothique mais c’était très difficile à faire passer. Mais oui, cela n’a aucun élément surnaturel. C’est basé complètement dans un monde réel. Il n’y a rien de fantastique. C’est un film très différent de mon habitude, mais oui, le titre et mon nom créeraient cela [impression].”

La pandémie en cours a rendu le tournage difficile, comme l’a révélé Cooper plus tôt cette année. “Nous avons tourné la seconde moitié avant la première”, a expliqué Cooper au Tribeca Film Festival. “Nous ne voulions pas le faire de cette façon. Des choses nous sont arrivées, avec la disponibilité des décors et des autres acteurs et de l’eau, la neige et tout ça. J’étais la cause. J’avais déménagé à New York et j’ai dit:” Je peux ne le fais pas tout de suite. Laisse-moi m’installer.'”

“C’était une bénédiction”, a ajouté del Toro à l’époque. “Je crois sincèrement que la vie vous donne ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez. Vous avez une fenêtre pour tout regarder. C’était incroyable. Nous avons pu voir ces personnages, quand [Cooper’s Stanton Carlisle] était plein de lui-même et arrogant et sûr et cherchant. Nous avons pu revenir six mois en arrière entre tout cela et avons pu analyser et voir non seulement ce personnage, mais ce que nous devions réécrire pour pouvoir revenir à un décor. Si vos pores sont ouverts, le film vous trouve. Chaque film vous dit ce dont il a besoin.” Nightmare Alley sortira en salles le 17 décembre.