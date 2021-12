Bradley Cooper a révélé un incident dangereux dans le métro de New York

Lady Gaga parle de son lien avec Bradley Cooper 1:17

. – Bradley Cooper dit qu’en 2019, il a été menacé avec un couteau dans un métro de New York.

L’acteur de « A Star is Born » a déclaré que tout l’incident est devenu « assez fou » lorsqu’il a été approché par un homme dans le métro à 11h45.

« Je me souviens avoir vu les yeux de la personne et j’ai été étonné de voir à quel point il était jeune », a déclaré Cooper sur le podcast « Armchair Expert » avec Dax Shepard.

Cooper a déclaré qu’il portait ses écouteurs et qu’il ne pouvait pas entendre de bruit extérieur, mais il a vu l’homme pointer un couteau sur lui, qu’il a décrit comme une lame de deux à trois pouces et un manche en bois.

Cooper a couru et a sauté un tourniquet à l’intérieur de la gare, puis a couru jusqu’à l’entrée, où il a pu sortir à l’extérieur.

« Je viens de sortir en courant », a-t-il déclaré. « J’ai sauté le tourniquet, je me suis caché près de l’entrée du métro en mosaïque blanche (et) j’ai sorti mon téléphone. (Le suspect) a sauté et s’est enfui. J’ai pris une photo de lui. Puis je l’ai poursuivi dans les escaliers. Il a commencé à courir dans Seventh. Avenue. « .

Cooper a déclaré qu’il avait pu prendre deux autres photos de l’homme, puis a signalé l’incident à un policier à proximité.

Puis il a dû aller chercher sa fille à l’école et a ajouté qu’il était devenu trop confiant dans la ville.

« J’ai baissé ma garde », a-t-il ajouté. « Je me suis rendu compte que j’étais devenu trop à l’aise dans cette ville. »