Bradley Cooper a-t-il déjà visité un médium ? Il dit …

Une fortune malheureuse.

Bradley Cooper joue un médium manipulateur qui lit les pensées dans son dernier film Nightmare Alley, c’est donc tout naturellement qu’il a dit à E! Des nouvelles de ses propres expériences avec les arts mystiques lors de la première plus tôt ce mois-ci.

Comme l’a révélé l’acteur de 46 ans lors de E! News Daily Pop le mardi 14 décembre, il a en fait rencontré un ou deux clairvoyants dans le passé.

« Quand j’avais vraiment, je pense que 8 ans, ma mère et moi sommes allés au magasin chaud du nord-est de Philadelphie », s’est souvenu Cooper lors de la conversation exclusive. « Et il y avait une femme là-bas. Elle a écrit, genre, une boîte et a dit : ‘Tu vas conduire une voiture quelque part…' »

« Je ne me souviens pas », a-t-il poursuivi. « Quelque chose comme ca. »

De mauvais augure, mais probablement exact !

Ils ont ensuite joué dans Nightmare Alley, qui met également en vedette Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney mara, Ron Perlman, Marie Steenburgen et David Strathairn, dont Cooper est devenu très friand au cours du tournage du film.