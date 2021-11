Bradley Cooper parle de sa relation avec Lady Gaga à la suite des rumeurs de romance qui entouraient leur film de 2018, A Star Is Born. Une performance torride aux Oscars de « Shallow » et les commentaires de Gaga sur le fait d’avoir une « connexion instantanée » avec sa co-star, associée à des séparations mutuelles en 2019 des partenaires Irina Shayk et Christian Carino ont conduit à spéculer que leur relation était plus que platonique à l’époque, mais Cooper met fin à ce récit dans le nouveau profil Hollywood Reporter de Gaga.

Cooper a expliqué que le moment de l’Oscar qui a catapulté la rumeur dans les gros titres a été conçu pour se dérouler comme une scène du film pour l’aider à gérer ses craintes de chanter en direct. « D’un point de vue personnel, cela réduit le niveau d’anxiété », a expliqué l’acteur et réalisateur. « Ils tombent amoureux dans cette scène du film. C’est ce moment explosif qui leur arrive sur scène devant des milliers de personnes… Cela aurait été tellement bizarre si nous étions tous les deux sur des tabourets face au public. «

Cooper et Gaga ont un lien spécial, cependant, avec la star de Silver Linings Playbook jaillissant de ses compétences à la fois sur scène et à l’écran. « Elle est tellement charismatique et belle. Quand je l’ai rencontrée, je me suis dit : ‘Si je peux juste exploiter ça… alors c’est juste pour moi de tout gâcher' », a-t-il déclaré. « Mais ensuite, quand nous avons commencé à travailler ensemble, j’ai réalisé : ‘Oh, oh, le ciel est la limite en termes de ce qu’elle est capable de faire et de son niveau d’engagement.' »

Gaga a également longtemps soutenu qu’elle et sa co-star ne sont que des amis, racontant à Jimmy Kimmel en 2019 que « les gens ont vu l’amour » entre elle et Cooper parce que c’était ce qu’ils voulaient que les gens voient en tant qu’acteurs. La star de House of Gucci a confié à Elle en novembre 2019, « Franchement, je pense que la presse est très idiote. Je veux dire, nous avons fait une histoire d’amour. Pour moi, en tant qu’interprète et en tant qu’actrice, bien sûr, nous voulions que les gens croient que nous étions amoureux. Et nous voulions que les gens ressentent cet amour aux Oscars. Nous voulions qu’il passe directement à travers l’objectif de cette caméra et à chaque télévision sur laquelle il était regardé. «