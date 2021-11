Bradley Cooper confirme que le duo avec Gaga aux Oscars était une performance. Ouais, parce qu’il y a encore des gens qui en parlent… ça alors !

L’acteur de 46 ans d’American Hustle a ENFIN confirmé ce que Lady Gaga avait déjà dit : C’ÉTAIT TOUT UNE PERFORMANCE ! Se référant à cette présentation très romantique qu’ils ont faite de la chanson « Shallow » aux Oscars 2019.

Malgré les spéculations selon lesquelles la relation de Gaga et Bradley Cooper s’était intensifiée après leur apparition très romantique aux Oscars, Cooper a expliqué que toute la performance était conçue pour reproduire la romance des personnages Jack et Ally de » A Star is Born « .

« D’un point de vue personnel, cela réduit le niveau d’anxiété » – a déclaré le nominé aux Oscars au Hollywood Reporter dans une interview publiée ce mercredi 17 novembre. «Ils sont en quelque sorte tombés amoureux dans cette scène du film. Ce moment explosif qui leur arrive sur scène devant des centaines de personnes… Cela aurait été étrange si nous étions restés là face au public. »

Exactement!

Selon THR, Cooper « a conçu la présentation comme une scène du film en partie pour apaiser sa propre peur de chanter en direct ». Sa stratégie semble avoir fonctionné car ils sonnaient tous les deux bien et ont convaincu le public que lui et Gaga ne jouaient pas.

Si vous vous souvenez de tous les potins qu’ils étaient tous les deux en couple, bla, bla, bla… Gaga a nié mais les gens ont continué l’histoire jusqu’à ce qu’ils soient épuisés.

Heureux maintenant? Bradley Cooper confirme que le duo romantique avec Gaga aux Oscars agissait.