Bradley Cooper et le casting de « The Hangover » craignaient que Mike Tyson ne se soit connecté au menton de Zach Galifianakis pendant le tournage.

L’ancien champion du monde des poids lourds a fait une apparition spectaculaire dans le film de comédie tapageuse en 2009, qui parlait d’un cerf qui a mal tourné de manière hilarante.

Tyson et Cooper posent sur le tapis rouge à l’avant-première de « The Hangover 2 »

Dans le film, Tyson se fait voler un tigre du Bengale dans son extravagant manoir de Las Vegas, avec trois membres de l’enterrement de vie de garçon essayant désespérément de retracer leurs pas et de trouver le marié.

Lorsque le personnage de Cooper et ses amis tentent de rendre ledit tigre, Tyson frappe Galifianakis avec un énorme coup tout en chantant le classique de Phil Collins, » In the Air Tonight « .

S’exprimant en 2018, Cooper a admis qu’il se sentait vraiment préoccupé par le fait que Tyson avait en fait posé l’une de ses célèbres mains droites sur sa co-star, laissant même une entaille sur la barbe de Galifianakis.

« Quand nous pensions tous qu’il avait vraiment frappé Zach », a déclaré Cooper à BBC Radio 1. « Et en fait, la barbe de Zach avait ceci… parce que sa barbe ressemblait tellement à un tampon Brillo.

Warner Brothers (La gueule de bois)

La barbe de Galifianakis a été échancrée après que Tyson a « décroché » un crochet du droit

Les acteurs étaient simplement reconnaissants à « Iron Mike » d’avoir raté son tir

« Donc, c’est comme si vous le touchez, il garde le retrait. Et toute sa barbe a été déplacée sur le côté quand il s’est levé.

«C’était terrifiant et le vent qui s’en dégageait – il l’avait toujours. Je pense qu’Ed dit : ‘Il l’a toujours.’

« Il l’a toujours ! C’était terrifiant. Il vient juste vers nous et puis il frappe Zach.

« Oui, nous étions terrifiés. »

