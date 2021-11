Bradley Cooper et Irina Shayk ont ​​été repérés bras dessus bras dessous deux ans après leur rupture

On dit qu’une image vaut mille mots, mais celle-ci en particulier peut en valoir un million.

Le dimanche 14 novembre, Bradley Cooper et Irina Shayk ont été aperçus marchant ensemble dans le quartier de West Village à New York. Bien qu’il ne soit pas étrange de voir les ex ensemble – ils coparentent une fille de 4 ans Lire après tout, c’était leur promenade bras dessus bras dessous qui a stimulé la spéculation sur une possible réconciliation.

L’acteur oscarisé a été photographié souriant alors qu’il marchait aux côtés de son ancienne petite amie, dont l’expression faciale était moins visible derrière un masque facial et des lunettes de soleil. Alimentant le moulin à rumeurs, les deux n’ont pas été photographiés avec leur enfant lors de la sortie. ET! News a contacté les représentants des stars pour commentaires.

Cela fait plus de deux ans que des informations faisant état de leur séparation ont émergé. À l’époque, ils étaient ensemble depuis quatre ans, au cours desquels ils ont accueilli leur premier et unique enfant ensemble.