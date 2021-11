Bradley Cooper et l’ex Irina Shayk ont ​​été repérés bras dessus bras dessous

Bradley Cooper et Irina Shayk font fonctionner leur relation de coparentalité pour leur fille de 4 ans. Le lauréat d’un Oscar, 46 ans, et son ex mannequin, 35 ans, ont été aperçus bras dessus bras dessous alors qu’ils marchaient ensemble à New York ce week-end sur une photo obtenue par Entertainment Tonight, avec une source racontant à la publication que les deux s’entendaient très bien. après leur séparation en 2019.

Après être sortis ensemble pendant quatre ans avant leur séparation, Cooper et Shayk sont restés proches tout en coparentant leur fille Lea, même en dehors de leurs obligations parentales pour maintenir leur relation. « Irina et Bradley sont dans un très bon sens en matière de coparentalité depuis un certain temps », a déclaré la source de la publication. « Ils aiment tellement Lea et veulent être les meilleurs parents possibles. Beaucoup d’interactions et de sorties entre Irina et Bradley entourent Lea et son emploi du temps, mais ils se réunissent aussi seuls. »

« Ils sont bien placés et ça marche », a poursuivi l’initié à propos de la relation de coparentalité de l’ancien couple. « Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre. » Depuis leur séparation, Cooper et Shayk sont restés respectueux l’un envers l’autre dans les interviews. En septembre, le mannequin russe a couvert le premier numéro de HIGHStyle de Highsnobiety, qualifiant Cooper de « père à part entière et pratique » et révélant qu’il n’utilisait pas de nounou.

« Lea est partie en vacances avec lui pendant près de deux semaines – je ne les ai pas appelés une seule fois », a-t-elle déclaré à propos de la confiance qu’elle a en son ex. « Moi et son père sommes très stricts », a-t-elle ajouté. « Quand elle a fini de manger, elle se lève de table, prend son assiette, dit ‘merci’. Sans ‘s’il vous plaît’ ou ‘merci’, elle n’obtient rien. »

Shayk était auparavant lié à Kanye West plus tôt cette année après sa séparation d’avec sa femme Kim Kardashian, mais elle a refusé de répondre aux rumeurs de leur romance dans l’interview. « Ma grand-mère était un agent secret pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que la vie privée devrait être privée. Irina est à la manière du KGB », a-t-elle déclaré. « Demain, il va y avoir une rumeur selon laquelle je sors avec mon portier, d’accord ? Après demain, ce sera quelqu’un d’autre. Écoute, il y a toujours quelque chose là-bas, et je le garde pour moi. »