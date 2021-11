Bradley Cooper menacé au couteau alors qu’il récupérait sa fille à l’école

Bradley allait chercher sa fille Lea à l’école (Photo: Splash News)

Bradley Cooper a révélé une expérience terrifiante où il a été « retenu sous la menace d’un couteau » alors qu’il se rendait auprès de sa fille.

L’acteur de A Star Is Born a rappelé l’incident survenu peu de temps avant la pandémie à New York. Il était en route pour aller chercher sa fille Lea, qu’il partage avec son ex-petite amie Irina Shayk, à l’école.

S’adressant à Dax Shepherd sur son podcast Armchair Expert, Bradley a expliqué: «Je me promenais tout le temps dans New York avec ces [headphones] sur – c’était avant la pandémie – j’étais dans le métro [at] 11h45 pour aller chercher Léa au centre-ville à l’école russe et j’ai été retenu sous la menace d’un couteau.

«C’était assez fou. J’ai réalisé que j’étais devenu beaucoup trop à l’aise en ville. Ma garde était baissée… J’étais au bout du métro.

«Par nature, j’irais jusqu’au bout. J’ai senti quelqu’un arriver. J’ai pensé, oh ils veulent prendre une photo ou quelque chose comme ça. Alors que je me tournais, je suis contre le poste comme si c’était la French Connection ou une merde, et je me suis retourné. J’ai baissé les yeux et j’ai vu un couteau.

L’homme de 46 ans a déclaré que le couteau mesurait près de trois pouces de long et a plaisanté en disant que l’ensemble de l’incident avait été « marqué » sur les chansons qu’il écoutait avec ses écouteurs et qu’il ne pouvait rien entendre d’autre que la musique.

Heureusement, l’acteur n’a pas été blessé dans l’incident (Photo: SplashNews.com)

‘Je ne me souviens pas [what I was listening to]. Je lève les yeux, je vois les yeux de la personne et je suis impressionné par son jeune âge », a poursuivi Bradley.

‘J’ai sauté par-dessus le tourniquet, caché autour de l’entrée blanche et carrelée du métro [and] sorti mon téléphone. Il a sauté par-dessus, s’enfuyant. J’ai pris une photo de lui. Puis je l’ai poursuivi dans les escaliers. Il a commencé à courir sur la 7e Avenue. J’ai pris deux autres photos de lui.

L’acteur a pu retrouver deux policiers dans un SUV et leur a montré les photos qu’il avait prises du jeune homme. Les policiers ont demandé si Bradley avait été poignardé, ce à quoi l’acteur a répondu qu’il ne l’était pas, mais l’a exhorté à vérifier quand même, car de nombreuses personnes sont en état de choc lorsqu’elles sont poignardées et ne réalisent pas immédiatement que c’est arrivé.

« J’ai regardé pour voir s’il avait raison. … Et puis je suis remonté dans le métro et j’ai récupéré ma fille », a déclaré l’acteur.

