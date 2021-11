Bradley Cooper revient enfin sur les rumeurs de romance avec Lady Gaga

Avec le recul, l’acteur a décidé de faire l’éloge du chanteur. « Elle est terriblement charismatique et belle. Quand je l’ai rencontrée, je me suis dit : ‘Si je peux en profiter… alors je vais tout foutre en l’air.’ Mais quand nous avons commencé à travailler ensemble, j’ai réalisé : « Oh, oh, le ciel est la limite en termes de ce qu’elle peut faire et de son niveau d’engagement », a commenté l’acteur à propos de la chanteuse de Chromatica.

Bradley n’en avait jamais parlé, mais Lady Gaga a clarifié cela en 2019. « Oui, les gens ont vu l’amour, et devinez quoi ? C’est ce que nous voulions que vous voyiez. Ceci, ‘Shallow’, est une chanson d’amour. Le film A Star Is Born est une histoire d’amour. Nous travaillons très dur, nous travaillons toute la semaine sur cette performance », a-t-il déclaré dans une interview avec Oprah.

Maintenant, Lady Gaga continue sa carrière d’actrice avec House of Gucci et les critiques ont applaudi la performance de la chanteuse, bien qu’ils soulignent que le film n’est pas le meilleur de l’année. Mais sa performance pourrait valoir à Gaga sa deuxième nomination aux Oscars.