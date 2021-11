Bradley Cooper se souvient avoir été détenu à Knifepoint à New York

Bradley Cooper a déjà été détenu sous la menace d’un couteau à New York, a récemment révélé l’acteur, comparant le moment effrayant à une scène de The French Connection. La star de Licorice Pizza a déclaré qu’il était dans le métro au milieu de la journée lorsque l’incident s’est produit. Il était en route pour récupérer sa fille Lea, 4 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie Irina Shayk.

« Je me promenais tout le temps dans New York avec ces [headphones] sur – c’était avant la pandémie – j’étais dans le métro [at] 11h45 pour aller chercher Lea au centre-ville à l’école russe et j’ai été retenu sous la menace d’un couteau », a déclaré Cooper, 46 ans, lors du dernier épisode du podcast Armchair Expert de Dax Shepard. « C’était assez fou. J’ai réalisé que j’étais devenu beaucoup trop à l’aise en ville. Ma garde était baissée. »

L’incident s’est produit à la fin de la rame de métro, a expliqué Cooper. Il marcha jusqu’au bout, comme d’habitude, et sentit que quelqu’un marchait derrière lui. Au début, il pensait qu’ils voulaient juste une photo avec lui, mais quand il s’est retourné, il s’est rendu compte que la personne avait un objectif néfaste en tête. « Alors que je me tournais, je suis contre le poste comme si c’était la French Connection ou certains s—, et je me suis retourné. J’ai baissé les yeux et j’ai vu un couteau », a déclaré Cooper à Shepard et à la co-animatrice de Shepard, Monica Padman.

Au milieu de l’expérience traumatisante, Cooper a déclaré qu’il se souvenait avoir pensé qu’il s’agissait d’un « beau couteau » qui avait « une certaine histoire » derrière lui. Il portait ses écouteurs pendant l’incident, donc son souvenir a été « marqué » comme un film, a-t-il déclaré en riant. « Je ne me souviens pas [what I was listening to]. Je lève les yeux, je vois les yeux de la personne et je suis impressionné par leur jeunesse », a déclaré Cooper, rapporte Us Weekly.

Une fois qu’il a vu le couteau, l’acteur américain Sniper a commencé à courir, sautant même par-dessus un tourniquet et se cachant derrière une entrée carrelée du métro. Il a sorti son téléphone et a réussi à prendre une photo de l’homme qui le tenait debout. « Ensuite, je l’ai poursuivi dans les escaliers. Il a commencé à courir sur la 7e Avenue. J’ai pris deux autres photos de lui », a-t-il déclaré. Il a également poursuivi deux policiers et leur a montré la photo. Ils lui ont demandé de vérifier s’il avait été poignardé. « Ce qui se passe, c’est que les gens se font poignarder et ils sont sous le choc. J’ai regardé pour voir s’il avait raison … Et puis je suis remonté dans le métro et j’ai récupéré ma fille », a-t-il déclaré.

Cooper joue dans deux films cet hiver, la comédie de passage à l’âge adulte de Paul Thomas Anderson dans les années 1970, Licorice Pizza et Nightmare Alley de Guillermo Del Toro. Il a un rôle de soutien dans Licorice Pizza, qui ouvre dans tout le pays le jour de Noël, en tant que producteur Jon Peters. Il est la vedette principale de Nightmare Alley, une nouvelle adaptation du roman de William Lindsay Gresham sur un ambitieux carny qui fait équipe avec un psychiatre corrompu, interprété par Cate Blanchett.