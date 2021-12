Bradley Dack appelle cela une pagaille alors que les fans de Hull et Blackburn ont déclaré que l’affrontement du lendemain de Noël n’avait lieu que DEUX HEURES avant le coup d’envoi prévu tandis que les appels à la modification des protocoles de test COVID pour les clubs en Angleterre se multiplient

L’affrontement du Boxing Day de Hull à domicile contre Blackburn a laissé les fans à la maison et à l’extérieur mécontents lorsqu’il a été annulé un peu plus de DEUX HEURES avant le coup d’envoi.

L’affrontement du championnat au stade MKM se jouera à une date différente après qu’un combat de COVID dans le camp de Hull a signifié qu’ils n’ont pas pu aligner suffisamment de joueurs.

. – .

Il est entendu qu’il y a 17 cas positifs de COVID dans le camp de Hull

Le match devait donner le coup d’envoi à 15h, mais la confirmation que le match était terminé n’a été communiquée aux fans qu’à 12h56, car beaucoup d’entre eux se sont dirigés vers le stade.

De nombreux matchs en Angleterre ont souffert de la propagation de la variante Omicron, certains ayant été annulés quelques heures avant le début.

Et cela ne va pas avec Courtney Sweetman-Kirk de talkSPORT, qui dit que les fans méritent mieux.

Sweetman-Kirk, qui joue pour l’équipe féminine de Sheffield United, a ajouté que la meilleure voie à suivre est un retour à des tests PCR plus réguliers dans tous les clubs d’Angleterre.

L’annonce était bien trop tardive pour ce fan de Blackburn

Et ceux qui étaient dans un car en direction de Hull

Il semble que Blackburn n’ait pas été prévenu non plus

Et le milieu de terrain des Rovers, Bradley Dack, a clairement indiqué ce qu’il pensait de Hull pour le report tardif

Elle a déclaré sur GameDay Live: « Pour le regarder de mon point de vue et comment les protocoles ont légèrement changé par rapport à l’année dernière où il s’agissait de PCR 2 à 3 fois par semaine.

« Maintenant, il y a 2-3 flux latéraux et s’il est positif, vous obtenez une PCR, mais vous avez ensuite ce laps de temps où vous devez récupérer le résultat.

« Je pense que le processus est assez compliqué et je pense que c’est peut-être quelque chose qui doit changer. Retournons-nous aux PCR deux fois par semaine pour nous assurer que nous n’avons pas ces reports tardifs pour le bien des joueurs, des managers mais surtout des fans qui font ces grands voyages ?

«C’est le jour qu’ils attendent avec impatience toute la semaine et potentiellement y arriver ou aller à mi-chemin sur l’autoroute et découvrir que le match a été annulé à court terme ne me convient pas.

« Cela doit absolument changer. Ce que nous pouvons contrôler dans le football, ce sont les protocoles qui l’entourent et cela doit absolument être examiné à l’avenir. »

OFFRE DE PARIS DU JOUR

888SPORT offre 45 £ de paris gratuits pendant la période de Noël lorsque vous placez un pari de 10 £ – RÉCLAMEZ ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/€ Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis • Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/ 2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable pendant 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions générales de retrait et Les conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org