Bradley Olmeda / “Avec humilité et respect, attendez plus de moi.”

Photo: Facebook Bradley Olmeda

Le Portoricain Bradley Olmeda a marqué, samedi soir 10 avril, la deuxième victoire de sa jeune carrière, en battant l’Américain Patrick Pierre par décision unanime. Les trois juges ont vu le Mayagüezano gagner avec un score de 40-36.

Le rival a fait travailler le Portoricain les 4 tours sur lesquels le match a été convenu. Dans les déclarations pour BOXEOMUNDIAL.COMOlmeda a parlé des mesures qu’il a dû prendre pour être autorisé à se battre en dehors de Porto Rico et du développement du combat.

Lors de votre deuxième apparition en tant que boxeur professionnel, vous quittez Porto Rico pour la première fois pour vous battre, comment décrivez-vous l’expérience?

«Ce fut une expérience brutale que Dieu m’a donnée, car ils ont souffert et ont ‘transpiré la goutte de graisse’ pour pouvoir quitter Porto Rico en raison de la situation de ma chaîne.»

Qu’as-tu pensé des fans de la Caroline du Sud, le lieu où la rencontre a eu lieu?

«Je remercie vraiment les fans de la Caroline du Sud, mes amis et ma famille qui sont venus à l’événement pour me soutenir. Je vous dis que je me suis senti très heureux, car le simple fait de voir de la famille et des amis que je n’avais pas vus depuis des années et après avoir si longtemps pu les voir, ressentir ce soutien en dehors du ring en criant votre nom pour vous soutenir, c’est quelque chose que je ne pouvais pas décris.

«Sans écarter tous ceux qui ont payé pour me voir combattre et ceux qui l’ont vu sur Facebook. Je vous dis que je me suis senti chez moi, merveilleux ».

Avez-vous ressenti de la pression lorsque vous vous disputiez «à l’extérieur de votre maison»?

“Au début un peu, mais nous savions comment gérer la situation.”

Avant de commencer le combat, quelles instructions le corner vous a-t-il données?

«Que j’ai fait mon travail, que c’était mon émission. Que j’ai boxé, j’ai fait mon combat et que si en cas d’atteindre une main on pouvait finir le combat par KO, c’était fait. Tout le temps l’idée était de boxer pour continuer à gagner de l’expérience et se débarrasser de cette inactivité que nous avions de 1 an et 4 mois sans se battre ».

Que pouvez-vous nous dire sur le procès?

“Bon combat Pierre est venu se battre, mais nous savions utiliser nos mouvements de jambes dans le ring pour pouvoir dominer le combat à tout moment.”

Avez-vous déjà ressenti les coups de Pierre?

“J’ai ressenti un coup ou un autre, mais ce n’est pas quelque chose qui m’a fait me sentir mal.”

À Porto Rico, il n’y a pas beaucoup de boxeurs de votre poids, vous attendez-vous à ce que votre équipe prenne des mesures pour amener des rivaux sur l’île afin que les fans portoricains puissent vous voir en action?

“Pour le moment, c’est une question qui sera discutée au sein de l’équipe de travail.”

A partir d’aujourd’hui, avez-vous été informé de la date de votre prochaine sortie sur le ring?

“J’espère me battre à nouveau en juin ou juillet de cette année, si Dieu le veut.”

Les dernières expressions de Bradley Olmeda:

«Je veux remercier Dieu, mon équipe, ma famille, mes sponsors et tous ceux qui me soutiennent de tout leur cœur et ceux qui ne le font pas. Je vous souhaite la bénédiction de Mayagüez, de Porto Rico et du Residencial «La Arboleda». Avec humilité et respect, attendez plus de moi ».