Bradly Snyder, le marine qui a perdu ses yeux en Afghanistan

28/08/2021 à 7h08 CEST

Bradly Snyder a franchi la ligne d’arrivée du triathlon en levant les bras. Une autre médaille dans un record incroyable avec cinq médailles d’or et deux d’argent en natation entre les Jeux paralympiques de Londres 2012 et Rio 2016, mis à part ses trois médailles d’or à la Coupe du monde IPC de Glasgow en 2015.

Un athlète de la tête aux pieds qui n’a pourtant pas compté sur le monde paralympique pour finir par être si important dans sa vie, bien que la natation l’ait fait, à laquelle il se consacre depuis son passage à l’Institut de Saint-Pétersbourg, où il a vécu . L’Américain est diplômé de l’Académie navale des États-Unis en 2006, une période où la natation faisait également partie de sa vie, ce n’était pas en vain qu’il était le capitaine de l’équipe de natation de ladite académie.

Une explosion déterminante en Afghanistan

Brad s’est spécialisé dans l’élimination des explosifs et lorsqu’il est devenu lieutenant dans la Marine, il est allé servir en Afghanistan. Et quelles sont les choses. Alors qu’il aidait une famille victime d’une explosion, soudain un autre explosif a explosé et il est passé de sauveteur à victime, perdant les deux yeux en plus de subir des lacérations au visage et une rupture du tympan.

Sa vie a basculé à ce moment précis. Ce fut une seconde au cours de laquelle un tournant inattendu a forcé Snyder à changer complètement de vie.

Après un temps passé aux soins intensifs et plus tard à l’hôpital, et une fois sa nouvelle condition de cécité totale assumée, l’Américain avait quelque chose de très clair, le sport continuerait de faire partie de sa vie. La natation lui a redonné joie et envie de vivre. Au moment où Bradly a expliqué: “Quand vous réparez votre vie et trouvez comment vous adapter à la cécité, vous n’êtes bon à rien. Marcher était un défi. Cuisiner, s’habiller et combiner les couleurs sont de grands défis. Toutes ces choses qui n’étaient pas un problème auparavant sont soudainement vraiment difficiles. Par exemple, j’ai eu du mal à mettre la bonne quantité de dentifrice sur ma brosse à dents car je ne la vois pas.”

Aujourd’hui, il performe parfaitement malgré sa cécité et notamment dans les circuits de triathlon, sport qu’il a dépassé après de nombreuses années de natation. A Tokyo, il a montré que sa préparation était exquise et il s’est adapté aux conditions difficiles rencontrées dans le parc marin d’Odaiba., où à 6 heures du matin il y avait une sensation thermique de 34 degrés avec 86% d’humidité. Allez, enfer.

Snyder, avec un temps de 1:01:16, Il a battu le Valencien Héctor Catalá qui a franchi la ligne d’arrivée avec son guide Gustavo Rodríguez en deuxième position avec un temps de 1:02:11. Catalá était super excité après avoir accroché la médaille d’argent, dont nous avons d’ailleurs vérifié son poids : “Je me souviens à peine des deux derniers tours. C’était à la recherche de la limite et c’est comme ça que nous sommes arrivés. J’ai dû être traité au centre médical, presque en train de vomir, au-dessus de 40 degrés, mais ça en vaut vraiment la peine et je le referais. » assura-t-il avec cette joie qui le caractérise.

“Il y a une phrase que Gustavo m’a dite juste avant de sauter à l’eau : ‘Quoi qu’il arrive, combattons-le jusqu’à la fin.’ Et c’était juste comme ça. Cela a été une course à la limite “Hector a conclu qu’il avait le temps pour la bonne humeur : “Nous sommes comme un couple marié, même si nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes au lit.” Des rires qui en valent la peine surtout avec la médaille d’argent qui pend autour du cou.