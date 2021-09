Brady, à 68 yards de battre un autre record, affronte les Patriots

29/09/2021 à 06:10 CEST

Tom Brady, quart-arrière du Les boucaniers de Tampa Bay, se retrouvera ce dimanche au Gillette Stadium avec son ancienne équipe, le Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dans un match qui pourrait lui apporter un nouveau record en carrière. Brady, 44 ans, n’est qu’à 68 mètres du record de passes de Drew Brees, qui s’élève à 80 358. Le quart-arrière a déclaré qu’il était prêt à voir sa marque chuter à Foxborough.

“Je pense que les records doivent être battus”, a déclaré l’ancien quart-arrière des New Orleans Saints, un ami de Brady depuis 1999, et qui sera de la partie en travaillant comme commentateur pour NBC Sports. Brees a établi le record 2018, détenu auparavant par Peyton Manning. Il a ensuite lancé un touché de 62 verges à Tre’Quan Smith lors d’un match à domicile où son équipe a battu Washington 43-19. “Je serais totalement en faveur de Brady simplement en lançant le premier jeu du match”, a déclaré l’ancien joueur. “Vous avez dit que vous aviez besoin de quoi ? 68 yards ? La Nouvelle-Angleterre doit donner un coup de pied dans la zone des buts, commencer à 25 et en lancer un à Mike Evans”, a-t-il ajouté. “Ça ne fait aucun doute que je pense que ça va être démonté assez vite. Je ne peux pas penser à un gars qui a investi davantage dans sa carrière et sa préparation et ce qu’il signifie pour le jeu. C’est définitivement un record spécial car il témoigne de la longévité qu’il a pu expérimenter et du niveau auquel il a pu jouer”, a-t-il déclaré.