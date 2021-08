Brady absent, Kevin Lee a besoin d’un nouvel adversaire pour son combat à l’UFC Vegas 35

in

Une fois de plus, le combat entre Sean Brady et Kevin lee a été annulé.

Brady a été exclu de la facture pour une infection non guérie. Combat de MMA Je dévoile le plus bas ce samedi après-midi. Pour le moment, on ne sait pas si lis continuera sur la carte ou recevra un nouveau rival.

lis, essayez de mettre fin à sa mauvaise phase à l’intérieur de l’octogone. L’ancien challenger de la ceinture légère a remporté l’un de ses trois derniers combats. Dans son dernier combat, il a été terminé par le champion actuel Charles Oliveira dans UFC Brasilia.

Brady, de son côté, cherchera à prolonger son invaincu. Ancien champion poids welters de CFFC il a remporté ses quatre combats dans l’Octogone. Sean vient de Jake Matthews dans UFC 259. Maintenant, son retour devra attendre un certain temps.

UFC Vegas 35 aura lieu le 28 août au Sommet de l’UFC de Le Vegas, Nevada.

