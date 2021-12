Brady bat un autre record et donne la victoire aux Bucs

13/12/2021 à 07:49 CET

Tom Brady a battu le record du plus grand nombre d’achèvements dimanche de la NFL dans la victoire de son équipe en prolongation Tampa Bay 33-27 contre Buffalo et soutient son équipe dans la lutte pour être le meilleur de la NFC. Au cours de la semaine 14 de la NFL, Brady a dépassé la marque détenue par Drew Brees avec 7 412 passes connectées. La livraison record est allée à Mike Evans vers la fin du deuxième trimestre.

Buccaneers, à 10-3, est le leader de la NFC Sud; combat les Cardinals et les Packers pour terminer premier de la NL. Les Bills, 7-6, deuxièmes de l’AFC Est, ont compromis leur position dans la lutte pour une place en séries éliminatoires.

Le record du quarterback des Buccaneers Tom Brady dans ses matchs contre les Bills annonçait le résultat : 33 victoires et 3 défaites. Avec la victoire de ce dimanche, c’est le plus grand nombre de victoires contre le même adversaire dans l’histoire de la NFL.

Avec Brady, 44 ans, sous contrôle, Tampa Bay avait 363 verges au total, a maintenu son attaque et n’a pratiquement pas prêté le ballon à Buffalo, qui a subi trois sacs à son quarterback Josh Allen et une interception en première mi-temps. Tampa Bay a marqué sur la course de Leonard Fournette pour porter le score à 7-0 au premier quart avec son huitième score de l’année.

Un échange de buts sur le terrain a mis le score de 10-3 en faveur du champion de la NFL à mi-chemin du deuxième quart. Le spectacle aérien du vainqueur du Super Bowl à sept anneaux s’est poursuivi avec une attaque par passe de 75 verges à 10 jeux captée par le receveur de 11 TD Mike Evans, leader de la ligue, prolongeant l’avance de 17 à 3. Le jeu personnel d’un yard de Brady a plafonné un 11- jouer un entraînement offensif dans la notation et un différence de 24-3 avant la pause.

Au troisième quart, Allen a poussé le match 24-10 avec un score de 18 verges au sol et les Buccaneers ont répondu avec trois points, 27-10 au quatrième quart. Les Bills ont de nouveau chargé, avec neuf minutes au compteur, Allen a trouvé Dawson Knox dans la zone des buts pour se rapprocher de 27-17. La réaction de Buffalo a été prolongée par son passeur avec une autre passe de touché, maintenant pour Gabriel Davis et a réduit la différence à trois points, 27-24, avec près de cinq minutes à jouer. L’équipe visiteuse a égalé le duel à 27 points avec un placement sur le dernier jeu et l’a envoyé en prolongation.

Buffalo a raté son premier entraînement et a dû livrer le ballon. Tampa Bay était impitoyable et Brady a trouvé Breshad Perriman, qui a couru sur 58 verges pour donner la victoire 33-27.

La semaine 14 a commencé jeudi avec une victoire de 36-28 pour les Vikings contre les Steelers. Dans d’autres résultats ce dimanche ; Cowboys 27-20 Washington, Raiders 9-48 Chiefs, Saints 30-9 Jets, Falcons 29-21 Panthers, Seahawks 33-13 Texans, Ravens 22-24 Browns, Jaguars 0-20 Titans, Lions 10-38 Broncos, Giants 21 -37 Chargers et 49ers 26-23 Bengals en prolongation. De plus, les Packers de Green Bay ont battu les Bears de Chicago 45-30 ce dimanche et étaient à un triomphe d’être champions de la division nord de la NFC.

Ce lundi, les Angeles Rams et les Arizona Cardinals joueront.