Brady Beats Mac, Dallas Is for Real et une bataille Sox-Yanks se profile

Bill Simmons du Ringer est rejoint par le cousin Sal pour discuter de la victoire 19-17 des Buccaneers sur les Patriots lors du retour de Tom Brady à Foxborough. Ils parlent également des Cowboys-Panthers, de la victoire des Cardinals sur les Rams, un point lumineux rare pour le football new-yorkais, des Steelers-Packers, des Colts-Dolphins, des Eagles-Chiefs et plus encore (2:40). Ensuite, ils devinent les lignes de la semaine 5 de la NFL (41:45), discutent brièvement des séries éliminatoires de la MLB (1:08:00) et clôturent le spectacle avec Parent Corner (1:20:00) et leurs réflexions sur The Many Saints of Newark [SPOILERS] (1:29:00).

Hôte : Bill Simmons

Invité : cousin Sal

Producteur : Kyle Crichton

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS