Brady-Belichick Legacy Update, plus Doug Pederson sur le Super Bowl LII

Russillo partage ses réflexions sur la victoire de la semaine 10 des Packers contre les Seahawks, les Buccaneers-Washington, les Patriots-Browns et le classement de puissance mis à jour Bill Belichick-Tom Brady (0:34). Puis Ryen parle à l’entraîneur du champion du Super Bowl Doug Pederson de sa première saison loin du football en près de 30 ans, jouant au ballon universitaire en Louisiane, étant enrôlé dans la NFL, passant à l’entraînement, le titre du Super Bowl des Eagles après le 2017 saison, sa sortie des Eagles en 2020, et plus (9:54). Ensuite, Ryen, Kyle et Ceruti ont une discussion approfondie sur les informations diffusées (41:20), avant de répondre à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (55:45).

Hôte : Ryen Russillo

Invité : Doug Pederson

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

