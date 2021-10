Brady contre Belichick avec Seth Wickersham, plus des choix à un million de dollars avec Peter Schrager

Photo par Adam Glanzman/.

Bill donne un aperçu du retour de Brady en Nouvelle-Angleterre et réagit aux révélations du nouveau livre de Wickersham sur la fin de la dynastie des Patriots

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Seth Wickersham d’ESPN pour discuter de son nouveau livre, It’s Better to Be Feared: The New England Patriots Dynasty and the Pursuit of Greatness. Ils discutent également du prochain match très attendu entre les Buccaneers et les Patriots à Foxborough, Massachusetts (1:55). Ensuite, Bill s’entretient avec Peter Schrager de NFL Network pour faire leurs choix à un million de dollars pour la semaine 4 de la NFL (1:00:50).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Seth Wickersham et Peter Schrager

Producteur : Kyle Crichton

