Brady est avant tout

14/09/2021 à 7h58 CEST

. / Houston

L’action est arrivée dans la nouvelle saison, la 102 de l’histoire de la Ligue nationale de football (NFL) et le quart-arrière vétéran. Tom Brady avec le triomphe ce lundi des boucaniers ont monopolisé l’importance. Cette fois, non seulement parce qu’il a été crédité de la victoire, mais parce qu’il a clairement indiqué que sa notoriété l’avait même conduit à ignorer les décisions de votre coordinateur offensif.

Brady a montré sa puissance de star contre le coordinateur offensif Byron Leftwich, lorsque jeudi dernier, lors du match d’ouverture de la nouvelle saison, il l’a ignoré et a mené les Buccaneers de Tampa Bay à une victoire de 31-29 sur les Cowboys de Dallas. Les fans présents sur le terrain de jeu ont indiqué que Brady a répondu par des cris dire non au mouvement à gauche commandé dans la série finale. Le quart-arrière vedette a fait son propre jeu, lançant une passe au receveur large Chris Godwin qui a placé l’équipe à portée de tir. Le botteur Ryan Succop a marqué un placement de 36 verges avec 2 secondes à jouer pour donner la victoire aux Buccaneers, les champions en titre du Super Bowl. Il y a déjà des spéculations dans le monde de la NFL selon lesquelles le patron des Buccaneers est Brady, peu importe qui est officiellement en charge.

Le quart-arrière Derek Carr a complété une passe de touché de 31 verges au receveur large Zay Jones et Les Raiders de Las Vegas ont battu les Ravens de Baltimore 33-27 lundi dans le match traditionnel du lundi soir qui a terminé la première semaine de compétition pour la Ligue nationale de football. Pendant ce temps, le Les chefs de Kansas City, qui a affronté Brady et les Buccaneers au Super Bowl la saison dernière, a également remporté une victoire ajustée par 33-29 contre les Cleveland Browns revalorisés. Cette fois, les Chiefs ont brillé, car chaque fois qu’ils avaient besoin d’un grand jeu, ils ont produit un moment fascinant qui a laissé les Browns secouer la tête de crainte et de frustration. Il y a eu une passe de touché de 75 verges du quart-arrière vedette Patrick Mahomes au receveur large Tyreek Hill, où il a lancé le ballon sur le terrain et son receveur préféré a fait un attrapé incroyable. Il y a également eu un autre envoi à l’ailier rapproché Travis Kelce qui a effectué un retour de 12 points pour la victoire à Kansas City. Mahomes a terminé avec 337 verges et trois touchés alors qu’il courait pour marquer.

Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont montré lors de leur premier match de la saison qu’ils peuvent être une équipe dangereuse après battre les Packers de Green Bay 38-3. Le quart-arrière Jameis Winston et les Saints, déplacés par les effets de l’ouragan Ida, avaient l’air comme chez eux en jouant dans le nord-est de la Floride. Winston a lancé cinq passes de touché, la Nouvelle-Orléans a intercepté à deux reprises l’actuel joueur le plus utile de la NFL (MVP), Aaron Rodgers, démotivé et hors de forme, et les Saints ont inauguré l’ère après que l’ancien passeur légendaire Drew Brees avec une victoire surprise et majoritairement dominant . La fête, initialement prévue pour le Superdome, s’est déplacée alors que la région de la Nouvelle-Orléans continue de nettoyer les débris laissés par l’ouragan Ida, qui a frappé le sud-est de la Louisiane en tant que tempête de catégorie 4 le 29 août, 16 ans après que l’ouragan Katrina aura dévasté la même région. et amènera également l’équipe à quitter son siège naturel.

Avec la même proéminence de puissance, ils ont commencé le championnat régulier les Eagles de Philadelphie, qui ont battu les Falcons d’Atlanta 32-6. Cette victoire marque le début d’une nouvelle ère après que le quart-arrière Jalen Hurts a lancé trois passes de touché, la première au vainqueur du trophée Heisman DeVonta Smith, et les Eagles ont offert la victoire à Nick Sirianni à ses débuts en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe de Philadelphie. Maintenant fermement ancré en tant que partant des Eagles après l’échange de Carson Wentz, Hurts a certainement bien fait avec des passes de touché de 18 verges à Smith, neuf à Dallas Goedert et 23 à Jalen Reagor. Dans un affrontement avec la pire équipe de la NFC en 2020, les Eagles semblaient s’être beaucoup améliorés avec une attaque remaniée dirigée par Hurts et une ligne saine devant lui.

Dans d’autres résultats, les Steelers de Pittsburgh ont défait les Bills de Buffalo 23-16; les Bengals de Cincinnati ont battu les Vikings du Minnesota 27-24; les 49ers de San Francisco ont battu les Lions de Detroit 41-33 et les Cardinals de l’Arizona ont battu les Titans du Tennessee 38-13.

Le même premier jour, les Seahawks de Seattle comptaient pour les Colts d’Indianapolis 28-16; Les Chargers de Los Angeles ont battu Washington 20-16; les Panthers de la Caroline ont vaincu les Jets de New York 19-14 et les Texans de Houston ont battu les Jaguars de Jacksonville 37-21, tous deux avec de nouveaux entraîneurs faisant leurs débuts sur leurs bancs respectifs. Les Dolphins de Miami ont battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 17-16; les Broncos de Denver ont battu les Giants de New York 27-13 et les Rams de Los Angeles ont battu les Bears de Chicago 34-14.