Brady, Rahm, Fury… les stars du sport en 2021

Sandra Sánchez et Ryo Kiyuna gagnent tout

Sandra Sánchez a réussi à faire sonner l’hymne espagnol à Dubaï avec une médaille d’or autour du cou. Elle a défendu avec succès son titre mondial remporté à Madrid en 2018 en une année magique : elle a remporté tous les tournois qu’elle a disputés en 2021, et rassemble les cinq titres qu’elle a voulu boucler : européen, national, Jeux Olympiques, Premier et , pour terminer, il a également remporté la Coupe du monde. Il n’est pas le seul à l’avoir fait, puisque le Japonais Ryo Kiyuna l’a réalisé chez les hommes : champion national, Premier, continental, mondial et olympique dans la même épreuve et la même année. Imbattable, seulement comparable… et de savoir quand, puisque le kata, et le karaté en général, ne seront pas aux prochains JO.