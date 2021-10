Brady surpasse la marque des Patriots Brees pour les verges par la passe de la NFL.

in

10/04/2021 à 04h50 CEST

Le légendaire Tom Brady, après plus de 19 ans de son premier départ dans la National Football League (NFL) qui a lancé la dynastie des New England Patriots et l’une des meilleures carrières de l’histoire du sport professionnel, aussi est entré dans l’histoire dimanche en battant la marque de la ligue pour les verges par la passe.

L’exploit sportif a été réalisé ce soir sur les lieux de ses grands triomphes, Gillette Stadium, Foxborough, où est arrivé pour jouer le quatrième match de la nouvelle saison de la NFL devant sa nouvelle équipe de Les boucaniers de Tampa Bay, champions actuels du Super Bowl.

Avec 80 291 chantiers aériens avant le match contre les Patriots, son premier voyage de retour à Foxborough depuis son départ en 2020, Il a fallu 68 de plus à Brady pour éclipser les 80 358 de Drew Brees.

Brady a été honoré de sa marque avec une vidéo hommage de cinq minutes.

Le quart-arrière légendaire a battu le record avec une passe complète de 28 verges sur une route croisée vers le receveur large Mike Evans.

Il a réussi un placement de 29 verges du botteur Ryan Succop pour une avance de 3-0 avec 4:49 à jouer au premier quart.

Mais contrairement au moment où Brees a établi le record avec les New Orleans Saints le 8 octobre 2018, au Superdome, il n’y a pas eu d’interruption prolongée du jeu, juste une reconnaissance du record.

Le premier début de carrière de Brady a eu lieu le 30 septembre 2001, avec une victoire de 44-13 sur les Colts d’Indianapolis à l’ancien stade Foxboro, en route pour vaincre le « Meilleur spectacle sur l’herbe » des St. Louis Rams lors du Super Bowl XXXVI.

Avant que Brees n’obtienne le record, Peyton Manning l’avait depuis le 15 novembre 2015.

Parmi les joueurs actifs, Le quart-arrière des Pittsburgh Steelers Ben Roethlisberger est le plus proche de Brady sur la liste au septième rang avec 60 831 verges, suivi de Matt Ryan des Falcons d’Atlanta (neuvième, 56 231) et d’Aaron Rodgers des Green Bay Packers (10e, 51 633), donc le record de Brady pourra tenir longtemps. .