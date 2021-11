Brady Tkachuk déchire Brendan Lemieux « sans cran » pour s’être mordu la main

La LNH a vraiment une semaine en ce moment.

De retour vendredi, les fans de hockey ont eu droit à une scène hilarante après qu’Artemi Panarin a jeté son gant sur Brad Marchand alors que le duo gazouillait depuis les bancs. Maintenant, il est temps d’ajouter du mordant au mélange!

Samedi, vers la fin de la troisième période d’un match entre les Sénateurs d’Ottawa et les Kings de Los Angeles, Brady Tkachuk et Brendan Lemieux se sont mêlés à une bagarre. Dans leur bagarre, Lemieux a mordu la main de Tkachuk à deux reprises alors que le capitaine des Sénateurs gisait sur la glace, ce qui a valu à l’ailier de Los Angeles un majeur de cinq minutes et une expulsion pour inconduite de match du match.

Et ce n’était pas seulement une petite morsure non plus, la main de Tkachuk était en sang alors que les deux hommes étaient séparés après l’incident.

Brendan Lemieux a écopé d’une pénalité de match de 5 minutes après que Brady Tkachuk a affirmé qu’il avait été mordu après avoir laissé tomber les gants. pic.twitter.com/kUlig9bKGb – Sportsnet (@Sportsnet) 28 novembre 2021

Il y avait également des marques d’indentation claires sur la main de Tkachuk après le fait.

Brendan Lemieux expulsé pour avoir mordu Brady Tkachuk 😬. Tkachuk montre les preuves pic.twitter.com/VpjOGiNaWk – Brady Trettenero (@BradyTrett) 28 novembre 2021

Cela faisait… quelque temps que nous n’avions pas eu d’incident aussi médiatisé dans la LNH impliquant la bouche d’un joueur infligeant des dommages à un adversaire. Lemieux devrait avoir une audience en personne via Zoom pour avoir mordu Tkachuk, ce qui ouvre l’attaquant des Kings à une suspension de plus de cinq matchs.

Après le match, Tkachuk a eu des mots extrêmement durs pour Lemieux

Brady Tkachuk ici #Sens pic.twitter.com/6c2bYKB0Ma – Bruce Garrioch (@SunGarrioch) 28 novembre 2021

« C’est la seule fois où je vais répondre à ça. C’était la chose la plus insensée que quelqu’un puisse faire. Ce gars, vous pouvez demander à n’importe lequel de ses coéquipiers, personne ne veut jamais jouer avec lui. Ce gars est un méchant et un mauvais coéquipier, il se concentre tout le temps sur lui-même. Le gars n’est qu’une blague. Il ne devrait pas être dans la ligue. Ce gars est sans cran. Aucune autre équipe ne veut de lui. Il va continuer à supplier pour être dans la LNH, mais aucune autre équipe ne veut de lui, c’est une blague absolue. Je ne peux même pas envelopper ma tête autour de ça. Les gens ne font même pas ça. C’est juste un méchant. C’est scandaleux. Les enfants ne font même plus ça. Les bébés font ça. Je ne sais même pas à quoi il pensait. Il est juste une tête de brique complète. Il n’a rien là-haut. Méchant, mauvais joueur, mais quelle blague c’est.

Ma partie préférée de l’incroyable citation de Tkachuk est l’utilisation hilarante de l’expression « tête de brique ». Juste des trucs stellaires!

Voici comment le monde du hockey a réagi à la morsure de Lemieux et aux commentaires de Tkachuk.