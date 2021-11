Brady vise à éviter le premier dérapage de 3 matchs en près de deux décennies

L’un des avantages de gagner autant que Tom Brady au cours d’une carrière inégalée dans la NFL est d’avoir rarement à répondre à des questions sur les longues périodes de défaite.

Le septuple champion du Super Bowl n’a pas perdu plus de deux matchs de suite en 19 ans, une séquence qu’il tentera de maintenir en vie lorsque les Buccaneers de Tampa Bay accueilleront les Giants de New York lundi soir.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Brady est sur le point d’établir des records personnels en termes de passes et de touchés, mais vient également de subir une paire de défaites à la Nouvelle-Orléans et à Washington au cours desquelles lui et une défense de Tampa Bay généralement solide n’étaient pas à leur meilleur.

La seule fois où le quart-arrière de 44 ans a perdu jusqu’à trois départs consécutifs, c’était en 2002 – la première saison de Brady en tant que titulaire à temps plein avec les New England Patriots, qui a subi un dérapage de quatre matchs sur le chemin d’un 9- 7 finition.

Les Bucs (6-3) n’ont pas célébré de victoire depuis qu’ils ont dominé les Bears de Chicago 38-3 le 24 octobre. C’est une période de près d’un mois qui comprend la semaine de congé de l’équipe.

Brady, qui a plus de victoires en saison régulière (236) et en séries éliminatoires (34) que n’importe quel joueur de l’histoire de la ligue, n’est pas habitué à de telles sécheresses.

« Cela ressemble à la plupart des équipes quand vous ne gagnez pas. Ce n’est pas aussi amusant de mettre tout le travail et nous essayons de rectifier et de bien faire les choses », a déclaré Brady en réponse à une question sur ce que les trois dernières semaines ont ressenti pour les champions en titre du Super Bowl.

« Nous ne faisons pas ce qu’il faut sur le terrain pour gagner. Pour bien faire les choses, vous investissez beaucoup de temps, d’énergie et de détails dans ce que nous faisons », a ajouté Brady. « Ce sera beaucoup mieux quand nous gagnerons. Mais nous devons le mériter, et nous affrontons une équipe qui vous met au défi de le faire. »

Les Giants (3-6) ont remporté deux de leurs trois derniers matchs après un départ 1-5 et sont enthousiasmés par la perspective du retour du porteur de ballon blessé Saquon Barkley dans l’alignement pour la première fois en plus d’un mois.

Brady a lancé pour 2 870 verges et 27 touchés contre sept interceptions. Quatre de ces choix ont eu lieu au cours des deux derniers matchs, contribuant à des pertes au cours desquelles des pénalités coûteuses et une incapacité à quitter le terrain lors des troisièmes essais défensivement ont également miné les chances de Tampa Bay.

On a demandé au quart-arrière s’il avait déjà été tenté de rappeler aux gens que, comme tous les joueurs de la NFL, il est capable d’avoir de mauvais matchs.

« Je préfère simplement gagner et effacer cela de l’esprit des gens », a déclaré Brady

« J’ai d’excellents coéquipiers et un excellent groupe d’entraîneurs et nous allons travailler pour bien faire les choses. … Je pense que les attentes sont élevées pour une raison car nous avons beaucoup de joueurs talentueux, et nous savons que nous pouvons jouer à un niveau élevé », a-t-il ajouté. « Nous devons juste aller le faire. »

Tampa Bay a également connu une séquence de deux défaites consécutives la saison dernière, la première de Brady avec les Bucs. Il a terminé une séquence au cours de laquelle l’équipe a perdu trois des quatre, tombant à 7-5 avant un bye début décembre.

Brady a non seulement rebondi pour éviter un dérapage de trois matchs, mais Tampa Bay est allé 8-0 le reste du chemin.

Le quart-arrière est convaincu que les champions en titre joueront mieux, à compter de lundi soir contre les Giants, qui ont joué durement à Tampa Bay lors d’une défaite de deux points aux heures de grande écoute contre les Bucs la saison dernière.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Gagner le football, c’est faire la bonne chose aussi souvent que possible, tout le monde étant sur la même longueur d’onde, une excellente communication et juste donner le meilleur effort possible à chaque match », a déclaré Brady.

« Les choses ne seront pas toujours parfaites là-bas, mais vous devez faire le moins d’erreurs possible. Je pense qu’il est vraiment urgent pour nous de bien faire les choses », a-t-il ajouté. « Nous avons affronté cet adversaire l’année dernière et ils nous ont lancé un gros défi. … Ce sera un gros défi pour nous, et nous devons recommencer à jouer comme nous sommes capables de jouer. »